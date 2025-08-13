banner ad

Inauguran moderno Centro Odontológico en Santa Teresita y mejoran atención dental en La Costa

El reciente lanzamiento del Centro Municipal Odontológico en Santa Teresita marca un avance significativo para la salud bucal en el Partido de La Costa. Equipado con tecnología de última generación, este espacio se propone optimizar los servicios de diagnóstico por imágenes odontológicas y ya ha comenzado a recibir a una gran cantidad de pacientes cada día.

¿Qué innovaciones ofrece el nuevo centro dental?

La coordinadora de los servicios radiológicos dentales, Valeria Malde, comentó sobre el equipamiento del centro, destacando su modelo FONAR Plus. Este dispositivo avanzado permite obtener imágenes como panorámicas dentales y cefalometrías en menos de dos minutos. “Los odontólogos pueden visualizar las imágenes en red de manera inmediata y los pacientes reciben sus resultados por correo electrónico, lo que facilita el seguimiento clínico”, afirmó Malde.

La presencia de tres unidades FONAR en la región —una en el Hospital de Mar de Ajó, otra en la Unidad Sanitaria de Las Toninas y la nueva en Santa Teresita— refuerza la capacidad del municipio para atender con calidad las necesidades odontológicas de la población.

¿Cómo está siendo la respuesta de la comunidad?

Desde su apertura, el centro ha tenido una respuesta muy positiva, atendiendo a más de 40 pacientes diarios. “Estamos muy contentos con la respuesta de los vecinos. El lugar es hermoso, todo nuevo y con tecnología de punta”, declaró Malde.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 16 horas, y se gestionan turnos tanto telefónicos como presenciales. Para urgencias, el centro también ofrece atención inmediata, destacando su compromiso con la salud bucal del partido.

¿Qué deben saber los pacientes sobre el servicio?

El centro está ubicado en la Calle 39 y 5 y ofrece atención por turnos generales y exclusivamente para PAMI. Para obtener un turno, los usuarios pueden comunicarse de 13:00 a 16:00 al 02246 – 435278 / 435252, y para PAMI al 02246 – 435260.

Con estas iniciativas, el Partido de La Costa no solo fortalece su infraestructura de salud odontológica, sino que también se alinea con un enfoque más integral y accesible para sus residentes.

