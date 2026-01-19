Impuesto Inmobiliario en provincia de Buenos Aires: ¿Cómo pagar por ARBA Móvil y obtener descuentos?

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha el calendario fiscal 2026 con un esquema de beneficios que premia el cumplimiento y la celeridad. En un contexto económico donde cada ahorro cuenta, los contribuyentes bonaerenses pueden reducir hasta un 15% el monto de sus boletas del Impuesto Inmobiliario (Urbano y Rural) utilizando las herramientas digitales oficiales.

Los descuentos confirmados para 2026

Para este año, ARBA ha ratificado dos grandes beneficios que buscan incentivar el pago a término y reducir la morosidad. Es importante destacar que estas bonificaciones no son acumulables; el sistema aplicará el beneficio que resulte más favorable según la modalidad elegida por el usuario.

Pago Anual Anticipado (15% de descuento)

Este beneficio es el más sustancial de la temporada. Aquellos contribuyentes que decidan cancelar la totalidad del impuesto 2026 en un solo pago antes del vencimiento de la primera cuota obtendrán una rebaja directa del 15%.

Para acceder, es condición indispensable no registrar deudas de años anteriores sobre el inmueble.

Buen Cumplimiento y Pago en Término (10% de descuento)

Si preferís abonar en cuotas, podés ahorrar un 10% en cada una de ellas. Este descuento se aplica de forma automática siempre que se cumplan tres requisitos:

No tener deudas de ejercicios anteriores.

Tener pagadas todas las cuotas previas del 2026.

Abonar la cuota vigente antes de su fecha de vencimiento.

Calendario de vencimientos: Febrero es el mes clave

El cronograma oficial establece que el primer gran vencimiento para el Impuesto Inmobiliario Urbano (tanto edificado como baldío) operará el jueves 19 de febrero de 2026. Esta es la fecha límite tanto para pagar la Cuota 1 como para optar por el Pago Anual con el 15% de descuento.

Para el Inmobiliario Rural, el primer vencimiento y la opción de pago anual se trasladan al 14 de marzo de 2026.

Paso a paso: Cómo pagar con ARBA Móvil desde el celular

La aplicación ARBA Móvil (disponible para sistemas Android) se ha consolidado como la vía más rápida para gestionar los tributos sin necesidad de imprimir papel o acercarse a un centro de atención.

Descarga e Instalación: Descargá la app desde Play Store y registrate o ingresá directamente.

Descargá la app desde Play Store y registrate o ingresá directamente. Identificación del Inmueble: Ingresá el número de Partida del inmueble. Podés encontrar este dato en cualquier boleta vieja o en la escritura de la propiedad.

Ingresá el número de del inmueble. Podés encontrar este dato en cualquier boleta vieja o en la escritura de la propiedad. Consulta de Deuda: La aplicación te mostrará instantáneamente las cuotas pendientes y el monto total del año.

La aplicación te mostrará instantáneamente las cuotas pendientes y el monto total del año. Elección de Pago: Seleccioná la cuota o el pago anual. Podés abonar con tarjeta de crédito o débito directamente dentro de la app.

Seleccioná la cuota o el pago anual. Podés abonar con tarjeta de crédito o débito directamente dentro de la app. Comprobante Digital: Una vez finalizada la operación, el sistema genera un comprobante que queda guardado en tu dispositivo.

Si preferís usar billeteras virtuales como Cuenta DNI o Mercado Pago, podés escanear el código QR que figura en la boleta digital que ARBA envía por correo electrónico. Al hacerlo, el descuento por buen cumplimiento se calcula automáticamente antes de confirmar la transacción.

Adhesión al Débito Automático y Boleta por Mail

Una estrategia efectiva para no perder nunca el 10% de descuento por buen cumplimiento es adherirse al débito automático. Si realizás la adhesión al menos 15 días antes del vencimiento, ARBA procesará el pago el mismo día del cierre, garantizando que cumplas con los requisitos de la bonificación sin tener que estar pendiente del calendario.

Además, recordá que la Boleta por Mail es obligatoria para recibir las notificaciones de vencimiento. Podés suscribirte desde la web oficial de ARBA con tu CUIT y Clave CIT para que el link de pago te llegue directamente a tu bandeja de entrada cada mes.