Impuesto Inmobiliario Buenos Aires 2026: cómo pagar por ARBA Móvil y aprovechar los descuentos del 15%

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) ha definido el esquema impositivo para el año 2026, manteniendo una fuerte apuesta por la digitalización y los beneficios para los contribuyentes cumplidores. Quienes opten por gestionar sus obligaciones a través de canales electrónicos, como la aplicación ARBA Móvil, no solo ahorrarán tiempo evitando trámites presenciales, sino que podrán acceder a bonificaciones significativas que impactan directamente en el bolsillo.

Este año, la clave para reducir el costo del Impuesto Inmobiliario Urbano (Edificado o Baldío) y Rural radica en la combinación de la Boleta Digital y el cumplimiento de los plazos establecidos en el calendario fiscal.

Cuáles son los descuentos vigentes en 2026

Para el ejercicio fiscal 2026, ARBA ha estructurado un sistema de premios al cumplimiento que permite alcanzar un 15% de descuento total en el Impuesto Inmobiliario. Los beneficios se dividen de la siguiente manera:

15% de descuento por Pago Anual Anticipado: Este es el beneficio máximo. Se aplica a quienes decidan cancelar la totalidad del impuesto del año en un solo pago antes del vencimiento de la primera cuota. El requisito fundamental es no registrar deudas de años anteriores asociadas al inmueble.

10% de bonificación por Buen Cumplimiento: Para aquellos que prefieran el pago en cuotas, se aplica un 10% de descuento en cada una de ellas si se abonan en término. Para calificar, el contribuyente debe tener canceladas todas las cuotas vencidas de 2026 y no poseer deuda previa.

Es importante destacar que estos descuentos se aplican automáticamente siempre que el sistema detecte la situación de “al día” del contribuyente al menos cinco días antes del vencimiento.

Guía paso a paso para pagar por ARBA Móvil

La aplicación oficial de ARBA se ha consolidado como la herramienta más eficiente para gestionar los tributos desde el celular. Siga estos pasos para realizar el pago:

Descarga e ingreso: Descargue la app ARBA Móvil desde Play Store o App Store. Al ingresar, no es estrictamente necesario loguearse si solo desea pagar, pero se recomienda vincular su CUIT para un control total.

Identificación del inmueble: Seleccione la opción de "Inmobiliario" e ingrese el Número de Partida de su propiedad (este número figura en cualquier boleta anterior).

Consulta de cuotas: El sistema mostrará el detalle de la Cuota 1 y la opción de "Pago Anual". Seleccione la modalidad de su preferencia.

Elección del medio de pago: Podrá pagar directamente con tarjeta de crédito o débito dentro de la app. También tiene la opción de generar un Código de Pago Electrónico para homebanking o un Código QR.

Comprobante: Una vez finalizada la transacción, la app generará un comprobante digital que podrá guardar o enviar por correo electrónico.

Calendario de vencimientos 2026: fechas clave

Para no perder los beneficios por buen cumplimiento, es vital agendar las fechas de vencimiento de la primera cuota y del pago anual:

Inmobiliario Urbano (Edificado y Baldío)

Cuota 1 y Pago Anual: 19 de febrero de 2026.

Cuota 2: 16 de abril de 2026.

16 de abril de 2026. Cuota 3: 11 de junio de 2026.

Inmobiliario Rural

Cuota 1 y Pago Anual: 14 de marzo de 2026.

Cuota 2: 17 de mayo de 2026.

El uso del Código QR y Cuenta DNI

Una de las novedades más utilizadas este año es el Pago por QR. Los contribuyentes que reciben la boleta por mail pueden escanear el código directamente desde billeteras virtuales como Cuenta DNI del Banco Provincia. Esta modalidad suele incluir promociones adicionales o reintegros específicos en fechas determinadas, por lo que se recomienda revisar las notificaciones de la billetera digital antes de efectuar el pago.

Además, adherirse a la Boleta por Mail es un paso obligatorio para muchos de estos beneficios, ya que ARBA ha dejado de enviar facturas en papel de forma masiva para fomentar la sustentabilidad. Si aún no lo hizo, puede registrar su correo electrónico en el portal oficial del organismo para comenzar a recibir sus vencimientos de forma digital.

Para quienes tienen deudas acumuladas, ARBA mantiene vigentes planes de regularización que permiten financiarlas en cuotas. Ponerse al día a través de estos planes es la única forma de volver a calificar para los descuentos por buen cumplimiento en las cuotas futuras de 2026.