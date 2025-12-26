Impactante accidente en la Ruta 2: Seis heridos tras tremendo vuelco en Castelli

En la mañana de este viernes se registró un accidente vehicular con vuelco sobre la Autovía 2, a la altura del kilómetro 185, en jurisdicción del partido de Castelli, en sentido de circulación hacia Mar del Plata.

Por causas que aún se tratan de establecer, un vehículo protagonizó el siniestro, lo que motivó la inmediata intervención de los Bomberos Voluntarios de Castelli. Al lugar acudieron los móviles N° 4 y N° 8, bajo las órdenes del Jefe Comandante Mayor Aranciaga C., con un total de 11 efectivos.

Como consecuencia del vuelco, seis personas resultaron heridas: dos adultos y cuatro menores de edad. Todos fueron trasladados al hospital local, donde recibieron atención médica y quedaron bajo evaluación.

En el lugar del hecho también trabajaron efectivos de Policía Vial y personal del hospital, quienes colaboraron en las tareas de asistencia y control del tránsito para garantizar la seguridad en la zona.

Foto: Canal 4