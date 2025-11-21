Identifican a los cinco delincuentes que intentaron robar en la casa de Valeria Mazza

La Fiscalía ha logrado identificar a los cinco delincuentes que intentaron robar en la casa de la exmodelo Valeria Mazza en Acassuso, gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. El asalto ocurrió este miércoles y dejó a la familia con una sensación de inseguridad en un barrio que se considera tranquilo.

Intento de Robo en la casa de Valeria Mazza

Los ladrones llegaron al hogar de Mazza haciéndose pasar por cortadores de pasto. Pocos minutos después de ingresar, saltarons el portón y accedieron al terreno. En la grabación de la filmación municipal, se observa a los delincuentes caminando por la calle y luego escapando, uno de ellos incluso corría con una mochila en la mano, presuntamente llena de pertenencias robadas.

Una de las hijas de Valeria Mazza advirtió lo que estaba ocurriendo y, junto a su amiga y dos empleados, comenzó a gritar, lo que provocó que los intrusos fugaran rápidamente, dejando la mochila detrás.

La Reacción de la Familia y la Respuesta de la Policía

Tras el escándalo, uno de los empleados de la casa llamó al 911, y rápidamente se hizo presente personal de la comisaría 4ª de San Isidro. Las autoridades tomaron testimonios y aseguraron el área para recabar evidencias.

Los investigadores han comenzado ya a analizar el material de las cámaras para determinar la dirección de escape de los asaltantes. La causa está bajo la responsabilidad de la UFI Descentralizada de Martínez, y el fiscal Patricio Ferrari dirige las indagaciones.

Este incidente no solo genera preocupación en el círculo familiar de la exmodelo, sino que también resalta la situación de inseguridad en la zona. Los escasos antecedentes de delitos en el barrio han llevado a los residentes a sentirse sobrecogidos ante este tipo de acontecimientos.

Las autoridades locales están trabajando en aumentar la vigilancia en la zona y reforzar la seguridad, para evitar que hechos similares se repitan en el futuro. La comunidad espera respuestas concretas y un avance inmediato en la captura de los delincuentes.