Huawei regresó a la Argentina: Precio, características y estrategia del nuevo P60 Pro 2025

El mercado de smartphones en Argentina atraviesa constantes transformaciones, con marcas que entran y salen según los ciclos económicos y las condiciones de importación. En ese escenario dinámico, una compañía que supo tener fuerte presencia en el país decidió retomar un espacio que había dejado vacante hace años, generando expectativa entre los usuarios más exigentes.

El regreso de huawei tras seis años fuera del mercado argentino

Huawei oficializó su vuelta al negocio de smartphones en la Argentina después de seis años de ausencia, un movimiento que marca un cambio en su estrategia regional. La compañía había dejado el segmento en 2017 debido a dificultades logísticas y económicas, enfocándose en infraestructura y otros dispositivos.

El retorno se da con un único protagonista: el Huawei P60 Pro, un modelo que se comercializa de forma exclusiva y que apunta al nicho superpremium. Actualmente puede conseguirse en plataformas online por un valor que supera los $4.200.000, lo que lo posiciona directamente en la gama alta del mercado.

Este relanzamiento busca reinsertar a Huawei en la mente del consumidor argentino sin asumir los riesgos de una operación masiva, enfocándose en un público acotado pero de alto poder adquisitivo.

El huawei P60 Pro: foco en la fotografía móvil

La pieza central de la estrategia es el P60 Pro, un smartphone reconocido globalmente por su cámara considerada una de las mejores del mundo según rankings especializados como DXOMARK.

Entre sus características más destacadas se encuentran:

Tecnología XMAGE , desarrollada por Huawei para potenciar la calidad de imagen.

, desarrollada por Huawei para potenciar la calidad de imagen. Lente principal con apertura física variable , una función poco común en celulares, que permite controlar de manera más precisa la luz y la profundidad de campo.

, una función poco común en celulares, que permite controlar de manera más precisa la luz y la profundidad de campo. Teleobjetivo periscópico de 120 mm , con zoom de largo alcance y capacidad macro de alta definición.

, con zoom de largo alcance y capacidad macro de alta definición. Triple sistema de cámaras (principal, ultra gran angular y teleobjetivo), orientado a usuarios que priorizan la fotografía móvil por encima de cualquier otra función.

Además, el P60 Pro incorpora:

Pantalla LTPO OLED con alta tasa de refresco.

con alta tasa de refresco. Procesador Snapdragon de última generación .

. Batería de gran capacidad con carga ultrarrápida “Turbo” .

. Sistema operativo HarmonyOS, que ofrece un ecosistema de apps propio ante las restricciones de Google fuera de China.

La estrategia detrás del desembarco: riesgo mínimo y alto impacto

Huawei diseñó un plan pensado para volver a competir en Argentina sin quedar expuesta a los problemas que la llevaron a pausar su negocio años atrás. La compañía eligió un enfoque de “aterrizaje suave”, basado en minimizar costos y maximizar el control operativo.

Pilares de la estrategia

Producto único : El P60 Pro es el único modelo disponible por ahora. Esto permite una gestión de stock simple, menores riesgos de devaluación y una apuesta clara al segmento más premium del país.

: El P60 Pro es el único modelo disponible por ahora. Esto permite una gestión de stock simple, menores riesgos de devaluación y una apuesta clara al segmento más premium del país. Distribución selectiva: Huawei optó por un esquema mono-canal, eligiendo a Frávega como único distribuidor oficial en esta primera etapa. Con esto busca tener visibilidad total sobre el inventario, los precios y las condiciones de venta.

Este enfoque actúa como un testeo del mercado local. Si el P60 Pro obtiene buenos resultados en ventas, la compañía podría avanzar hacia la incorporación de modelos adicionales de gama media y media-alta.

Por qué Huawei eligió volver a la Argentina ahora

La firma considera que, pese a la volatilidad económica, Argentina sigue siendo un mercado con alto volumen potencial y una demanda activa en el sector premium. La reaparición de un flagship como el P60 Pro apunta a captar tanto a antiguos usuarios fieles como a consumidores que buscan lo más avanzado en fotografía y rendimiento.