Horror en Tandil: un pitbull atacó y mató a una mujer en el interior de su casa

Francisco Díaz
1765882119

Una mujer de 57 años murió en la ciudad de Tandil tras ser atacada por un perro de raza pitbull dentro de una vivienda ubicada en Sarmiento al 100. La víctima fue hallada sin vida con graves lesiones en el cuello y la cabeza, y el animal se encontraba junto a su cuerpo.

En un primer momento, la causa generó dudas y llevó a la aprehensión de un hombre de 37 años, a partir de testimonios recolectados en el lugar. Sin embargo, los resultados de la autopsia despejaron las sospechas y confirmaron que la muerte fue consecuencia directa del ataque del animal.

El informe forense determinó que la mujer falleció por un shock hipovolémico, provocado por la destrucción del paquete vasculonervioso del cuello y de la vía aérea superior. Las heridas, especialmente en el rostro y la zona craneal, resultaron compatibles con un ataque canino.

La investigación continúa bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, mientras se analizan las circunstancias en las que se produjo el trágico hecho.

