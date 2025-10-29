Horror en San Bernardo: una mujer fue hallada sin vida y su hijo habría convivido con el cuerpo

Francisco Díaz

Una estremecedora escena conmocionó a la localidad de San Bernardo, donde una mujer de 82 años fue hallada sin vida dentro de su departamento ubicado sobre calle San Juan, entre Drumond y Joaquín V. González.

El macabro hallazgo se produjo cuando el encargado del edificio, alertado por un fuerte olor proveniente de una de las unidades, decidió avisar a la policía. Al ingresar al departamento del segundo piso, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de la anciana en el sector del comedor, en avanzado estado de descomposición.

Según las primeras estimaciones, el fallecimiento habría ocurrido hace unos diez días, y en el lugar se encontraba su hijo, de 48 años, quien manifestó vivir en el mismo domicilio informó FM La Marea. Las autoridades investigan si el hombre convivió con el cuerpo de su madre durante ese tiempo, mientras atraviesa un delicado cuadro de salud mental.

En la escena trabajaron agentes de la Policía Científica, Defensa Civil y el médico policial, bajo las directivas de la Fiscalía N°2. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Pavón, donde este miércoles a las 14:00 se realizará la autopsia para determinar las causas exactas del deceso.

Una vecina del edificio, conmocionada por la noticia, expresó: “Hacía varios días que no la veíamos, pero nadie imaginó algo así”.

El trágico episodio volvió a poner en debate la soledad y el abandono que atraviesan muchos adultos mayores, especialmente en comunidades donde el aislamiento se profundiza con el paso del tiempo.

