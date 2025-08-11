¡Histórico! Los 3 ganadores del sorteo especial del Quini 6 son de la provincia de Buenos Aires

El domingo 10 de agosto el Quini 6 volvió a repartir millones y dejó una noticia que sorprendió a todos: los tres ganadores del sorteo especial son de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Entre ellos se repartieron más de 6.000 millones de pesos, en lo que fue uno de los sorteos más impactantes de los últimos tiempos.

El sorteo N.º 3294 incluyó importantes pozos acumulados y tuvo como protagonistas a apostadores que lograron acertar las seis bolillas en las modalidades más codiciadas del juego.

Ganador en la modalidad Revancha

En la modalidad Revancha, los números favorecidos fueron 08, 17, 43, 44, 24 y 31. Un apostador de la ciudad de Pehuajó fue el único en lograr el pleno, embolsando la impresionante suma de 2.108 millones de pesos. La apuesta se realizó en una agencia local y, según se informó, el afortunado jugó pocos números pero con una inversión mínima que terminó convirtiéndose en una fortuna.

El Siempre Sale dejó dos nuevos millonarios

En el Siempre Sale, la suerte volvió a quedarse en territorio bonaerense. Los números ganadores fueron 13, 35, 09, 23, 07 y 32. En este caso, hubo dos acertadores, uno de 9 de Julio y otro de Martínez, que se llevaron cada uno un premio de 2.000 millones de pesos.

Esta modalidad, que garantiza un ganador en cada sorteo, repartió un pozo total de 4.000 millones, un monto que pocas veces se había visto en esta categoría.

Modalidades vacantes

En contraste, los pozos de las modalidades Tradicional (con los números 32, 09, 01, 44, 36 y 02) y La Segunda (06, 22, 32, 19, 15 y 39) quedaron vacantes, por lo que incrementarán el pozo para el próximo sorteo.

Un sorteo histórico para la Provincia de Buenos Aires

Que los tres grandes ganadores sean de la provincia de Buenos Aires no es un dato menor. En general, los premios suelen repartirse en distintas provincias, pero en esta oportunidad la fortuna estuvo concentrada en el territorio bonaerense, beneficiando a tres localidades muy distintas entre sí: Pehuajó, 9 de Julio y Martínez.

El próximo sorteo del Quini 6 será el miércoles 13 de agosto a las 21:15, con un pozo estimado en 3.400 millones de pesos, que podría seguir incrementándose con el correr de los días.