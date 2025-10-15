¿Hasta qué hora se puede jugar al Quini 6? Horarios actualizados

El Quini 6, el juego de azar más popular de Argentina, despierta la expectativa de millones de personas con sus pozos multimillonarios. Si sos de los que esperan hasta último momento para hacer la jugada, o simplemente querés organizarte para no perderte la oportunidad de participar, es fundamental que conozcas con precisión los horarios de cierre de apuestas.

Acá te contamos, de forma clara y concisa, hasta qué hora podés jugar al Quini 6 para los dos sorteos semanales.

Quini 6: Horario de Cierre de Apuestas por Día de Sorteo

El Quini 6 tiene dos sorteos a la semana, y los horarios para sellar tu jugada varían según el día. Esta información es la vigente y corresponde al cierre de captación de apuestas en las agencias oficiales, antes de que se realice el sorteo en la sede de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Sorteos de los Miércoles

Para participar del sorteo que se realiza a mitad de semana, tenés que tener en cuenta el siguiente límite:

Día de juego: Miércoles

Miércoles Hora límite para jugar: Hasta las 19:00 horas (7:00 PM)

Sorteos de los Domingos

El sorteo del fin de semana te da un poco más de margen para sellar tu jugada, ya que la mayoría de las agencias de lotería trabajan con un horario extendido, o cierran las apuestas el sábado por la noche.

Día de juego: Domingo

Domingo Hora límite para jugar: Hasta las 20:30 horas (8:30 PM) del sábado anterior

Importante: Algunos sitios oficiales de jurisdicciones provinciales pueden reportar horarios ligeramente diferentes (por ejemplo, 19:30 hs para el miércoles o un cierre de sábado a las 21:00 hs para el sorteo del domingo, como en el caso de la Provincia de Santa Fe). Sin embargo, la referencia general para la mayoría de los apostadores en el país es la de las 19:00 hs los miércoles y 20:30 hs los sábados (para el sorteo del domingo). Siempre es recomendable consultar con tu agencia de lotería habitual.

A Qué Hora se Realizan los Sorteos del Quini 6

Saber el horario de cierre de apuestas no es lo único importante. Si querés seguir los resultados en vivo, acá tenés los datos clave:

Los sorteos del Quini 6 (en todas sus modalidades: Tradicional, La Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale) se realizan dos veces por semana, sin excepción:

Días de Sorteo: Miércoles y Domingos.

Miércoles y Domingos. Hora de Comienzo: 21:15 horas (9:15 PM)

Podés seguir la transmisión oficial en directo a través de diversos canales de televisión (como IP Noticias, Telefe Santa Fe) y, generalmente, por streaming en el canal oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

¿Dónde Podés Hacer tu Jugada?

El Quini 6 es un juego federal y podés realizar tu apuesta en cualquier punto de venta oficial del país.