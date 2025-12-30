Gustavo, el camionero que grafitteó en Bariloche, pidió disculpas y se comprometió a reparar

Victoria Saenz
El reciente incidente en el Parque Nacional Nahuel Huapi ha generado controversia tras la divulgación de un video en redes sociales en el que un camionero, identificado como Gustavo, es visto pintando rocas en el área protegida. Tras la difusión de las imágenes, el hombre se disculpó públicamente y expresó su compromiso de reparar el daño causado.

El reclamo de la intendencia y las consecuencias legales

La intendencia del Parque, tras tomar conocimiento del hecho, identificó al camionero y se contactó de inmediato con la empresa para la que trabaja. Este contacto ha dado inicio a un proceso administrativo y penal en su contra por daños al patrimonio natural. Según fuentes de la administración del parque, la protección del entorno natural es prioritaria y se tomarán las acciones necesarias para preservar el área.

La respuesta de la empresa

La empresa para la que trabaja Gustavo respondido “de manera inmediata y con buena predisposición”. Reconociendo la gravedad de la situación, asumió el compromiso de reparar el daño ambiental que se causó al realizar la pintada en las rocas del parque. Esta acción se considera esencial para mitigar las consecuencias del acto y restaurar el entorno afectado.

El pedido de disculpas del camionero

En un video, Gustavo se dirigió a la comunidad: “Mi nombre es Gustavo. Soy el que hizo la pintada sobre la piedra, el escrito. Pido disculpas del error que cometí”. En su descargo, se mostró dispuesto a tomar responsabilidad por sus acciones, afirmando: “Estoy comprometido a ir a reparar el daño que hice, no tengo ningún problema”. El camionero, con 30 años de experiencia en su profesión, insistió en que siempre ha mantenido una “conducta intachable”.

Reflexiones y críticas hacia otros involucrados

En una parte de su discurso, Gustavo reflexionó: “Errores cometemos todos en la vida, y de los errores se aprende”. Sin embargo, también dirigió críticas hacia otra persona que lo increpó durante el incidente: “No sé qué le pasó por la cabeza. Tiene que bajarse y hablar, como es debido. Como un ser humano, no como un cobarde”, afirmó el camionero, evidenciando un posible conflicto en la percepción de la realidad del hecho.

