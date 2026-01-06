Gripe A H3N2, subclado K avanza en Argentina y ya fue detectado en cinco provincias

La situación epidemiológica vinculada a la gripe vuelve a estar bajo la lupa de las autoridades sanitarias, en un contexto marcado por la circulación de nuevas variantes a nivel global. En las últimas semanas, los reportes oficiales comenzaron a mostrar señales que siguen de cerca tanto los equipos de salud como la población en general.

Qué es el subclado K de la gripe A H3N2

El subclado K de la gripe A (H3N2) es una variante que forma parte de la evolución genética del virus influenza. Se trata de una mutación que está siendo monitoreada a nivel internacional por su comportamiento en otros países y por su potencial impacto durante la temporada de mayor circulación viral.

En Argentina, los análisis genómicos son realizados por el Instituto Malbrán, que se encarga de secuenciar muestras positivas para identificar qué variantes están circulando.

Cuántos casos fueron detectados en Argentina

Según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación, hasta el momento se secuenciaron 18 casos de gripe A H3N2 en el país.

Del total analizado:

9 casos correspondieron al subclado J.2.4.1 (K)

correspondieron al subclado 8 casos al subclado J.2.3

al subclado 1 caso al subclado J.2.2

Las muestras fueron estudiadas entre el 18 de diciembre y el 4 de enero.

En qué provincias se detectó el subclado K

Los casos confirmados del subclado K se distribuyeron en distintas regiones del país, lo que refuerza el seguimiento sanitario.

Las provincias donde se detectó esta variante son:

Provincia de Buenos Aires

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Santa Cruz

Neuquén

Mendoza

A qué grupos etarios afecta la nueva variante

De acuerdo al informe oficial, el subclado K fue identificado en todas las edades, sin concentrarse en un grupo específico.

Se registraron casos en:

Niños

Jóvenes

Adultos

Adultos mayores

En cuanto a la evolución clínica:

5 personas requirieron internación

requirieron internación 4 pacientes fueron atendidos de manera ambulatoria

Hasta el momento, no se registraron fallecimientos asociados a esta variante en el país.

Viajes y forma de contagio: qué se sabe hasta ahora

Uno de los datos que más analizan los especialistas es el antecedente de viaje de las personas contagiadas.

Entre los 9 casos del subclado K:

2 personas viajaron al exterior, específicamente a Europa

viajaron al exterior, específicamente a 3 personas realizaron viajes dentro del país

realizaron viajes dentro del país Uno a Córdoba

Dos a Tierra del Fuego

4 casos no registraron ningún antecedente de viaje

Desde el Ministerio de Salud aclararon que, por el bajo número de casos, todavía no es posible confirmar circulación comunitaria sostenida, aunque no se descarta que haya contagios leves o asintomáticos que no fueron detectados.

Vacunación y perfil de los casos detectados

Otro punto relevante del informe es el estado de vacunación de las personas afectadas.

Entre los 18 casos secuenciados:

14 personas no tenían antecedentes de vacunación antigripal

En relación al sexo:

61% de los casos fueron de sexo masculino

de los casos fueron de En el subclado K, se identificaron:

6 casos en hombres

en hombres 3 casos en mujeres

Qué preocupa a las autoridades sanitarias

La atención está puesta en lo que sucede en el hemisferio norte, donde actualmente atraviesan el invierno y se registra un aumento significativo de casos de gripe.

Un ejemplo reciente es lo ocurrido en el estado de Nueva York, donde se informó un récord de 4.546 hospitalizaciones por gripe en una sola semana, lo que representó un incremento del 24% respecto de la semana anterior.

Este escenario internacional es seguido de cerca para anticipar posibles impactos en Argentina.

Recomendaciones sanitarias vigentes en Argentina

El Ministerio de Salud reiteró una serie de medidas para prevenir la transmisión de la gripe, especialmente ante la circulación de nuevas variantes.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Mantener completos los esquemas de vacunación , en especial en grupos de riesgo

, en especial en grupos de riesgo Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón

Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar

Evitar compartir objetos personales como vasos o cubiertos

Limpiar y desinfectar superficies de contacto frecuente

Ventilar adecuadamente los ambientes cerrados

Evitar el contacto con otras personas ante la presencia de síntomas respiratorios

Permanecer al menos 24 horas sin fiebre, sin uso de antitérmicos, antes de retomar actividades

Para quienes viajen o regresen de países con circulación activa de influenza, se recomienda extremar las medidas de cuidado durante el viaje y en los días posteriores.