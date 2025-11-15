Gremio gastronómico logró un acuerdo salarial con aumento hasta abril de 2026

Ignacio Hernández
Gastronomicos paritaria

En una reciente negociación paritaria, el gremio gastronómico liderado por Luis Barrionuevo, correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo 389/04, ha alcanzado un acuerdo que prevé significativas alzas salariales para los trabajadores del sector.

Detalles del Acuerdo Salarial para Gastronómicos

El acuerdo estipula un incremento en los salarios básicos en siete tramos que se implementarán desde octubre de 2025 hasta abril de 2026. Estos aumentos salariales están diseñados para adaptarse a la inflación y a la situación económica del país.

Cómo funciona el Tax Free para turistas argentinos y qué tenés que saber antes de viajar
Mirá también:

Cómo funciona el Tax Free para turistas argentinos y qué tenés que saber antes de viajar

Además, se otorgará una gratificación no remunerativa, que se dividirá en seis cuotas, como complemento a los ingresos de los trabajadores. Esta medida busca aliviar los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo de los empleados en el sector gastronómico.

Implicaciones Económicas del Acuerdo en el Sector Gastronómico

El acuerdo alcanzado por UTHGRA tiene importantes implicaciones para la economía del sector. Los trabajadores gastronómicos, que enfrentan desafíos debido a los constantes cambios en la economía, verán una mejora en su calidad de vida y en su capacidad de consumo.

  • Incremento salarial programado: octubre 2025 a abril 2026
  • Gratificación no remunerativa en seis cuotas
  • Enfoque en la adaptación a la inflación

Reacciones y Expectativas del Gremio

Desde la conducción gremial, Barrionuevo ha expresado que “es un avance significativo para nuestros afiliados, que merecen condiciones de trabajo justas y salarios acordes a la realidad”. Las expectativas se centran en que este convenio sirva como modelo para futuras negociaciones dentro del sector.

Asimismo, el impacto de este acuerdo puede incidir en otros convenios colectivos, generando un efecto positivo que repercuta en la dinámica salarial de otros gremios.

El debate por un nuevo arancel para compras en plataformas digitales toma fuerza en el Congreso
Mirá también:

El debate por un nuevo arancel para compras en plataformas digitales toma fuerza en el Congreso
ETIQUETAS
Compartir este artículo
alerta tormentas fuertes
Alerta amarilla por tormentas en gran parte de la Provincia para este sábado
Provincia
zarate
Inédito: un municipio bonaerense designó a una inteligencia artificial como funcionaria
Provincia
IMG 20251114 222213 (1280 x 775 píxel)
Explosión masiva generó alarma en Cañuelas y Ezeiza
Provincia
Condiciones críticas: alto riesgo de incendios forestales y advertencias oficiales
Provincia
agrad
Viernes con temperaturas agradables antes de un fin de semana con tormentas
Provincia
tormenta alerta
Granizo, viento y lluvias intensas: La Provincia en alerta por fuertes tormentas
Provincia
Congreso debatirá un nuevo monotributo digital para regular a quienes trabajan en plataformas y servicios online
Nacionales

Más leídas