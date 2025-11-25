Grave accidente en Ruta 2: volcó un micro con 50 pasajeros

Un grave accidente de tránsito sacudió la mañana de este martes en la Autovía 2, cuando un micro de una empresa de turismo que se dirigía hacia Mar del Plata volcó a la altura de la localidad de General Pirán, en el partido de Mar Chiquita.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 8:00 a.m., a la altura del kilómetro 325. Según los primeros reportes policiales y de bomberos, la unidad transportaba a un contingente de aproximadamente 50 personas cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo en una zona de curva. El ómnibus despistó y terminó volcando sobre su lateral derecho en la banquina, generando una escena de caos y desesperación.

Operativo de rescate contrarreloj

Inmediatamente se desplegó un amplio operativo de emergencia. Dotaciones de Bomberos Voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal arribaron al lugar para socorrer a los pasajeros, varios de los cuales quedaron atrapados dentro de la estructura metálica del rodado.

Testigos ocasionales y automovilistas que circulaban por la zona describieron un panorama dramático, con unidades de rescate trabajando frenéticamente para liberar a las víctimas. Ambulancias de la empresa concesionaria AUBASA y de hospitales zonales se encuentran realizando el traslado de los heridos a centros de salud cercanos.

Estado de las víctimas

Aunque la información se encuentra en pleno desarrollo, fuentes locales y medios han reportado de manera preliminar un saldo de heridos de distinta consideración, incluyendo casos de gravedad. Se habla extraoficialmente de posibles víctimas fatales, aunque las autoridades competentes aún trabajan en el lugar para confirmar el balance oficial y la identidad de los afectados.

Tránsito e investigación

El tránsito en la zona se encuentra parcialmente interrumpido y con importantes demoras en la mano hacia la Costa Atlántica, mientras los peritos viales realizan las mediciones correspondientes para determinar la mecánica del accidente. Se recomienda a los conductores que transitan por el corredor vial circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de seguridad vial.

Resumen de datos clave: