Gordo de Navidad 2025: Hay ganadores en toda la Provincia de Buenos Aires

La espera terminó y la ilusión de miles de bonaerenses ya tiene nombre cinco dígitos: 77.222. Anoche se realizó el tradicional Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires y la fortuna viajó por varias localidades bonaerenses.
Si todavía no revisaste tu billete, te recomiendo que lo busques ahora mismo y chequeés no solo el número, sino también dónde lo compraste. Este año, el primer premio repartió una suma de $800 millones de pesos y la suerte estuvo muy repartida.
Según la información oficial brindada hace instantes por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, estas son todas las localidades donde se vendieron los billetes ganadores de los premios mayores:
1º Premio: El Gordo ($800 millones)
El número ganador fue el 77.222. La alegría máxima no se quedó en un solo lugar, ya que el billete se vendió fraccionado en tres partidos diferentes:
- Tigre (3 fracciones).
- Berazategui (5 fracciones).
- 25 de Mayo (2 fracciones).
2º Premio: $250 millones
El segundo lugar fue para el 12.542, que dejó una lluvia de millones principalmente en el interior, pero también en el conurbano:
- San Miguel del Monte: Aquí se vendieron 9 de las 10 fracciones, concentrando gran parte del premio.
- 9 de Abril (Esteban Echeverría): Se vendió la fracción restante.
3º Premio: $65 millones
El 87.156 fue uno de los más viajeros, repartiendo su premio entre la costa y varias zonas del Gran Buenos Aires e interior bonaerense:
- Mar del Plata (4 fracciones).
- Miramar.
- San Andrés (Gral. San Martín).
- Coronel Suárez.
- Chacabuco.
- Burzaco (Almirante Brown).
- Ezpeleta (Quilmes).
4º y 5º Premio: ¿Dónde cayeron?
La suerte siguió rodando con premios millonarios que también encontraron dueños:
- 4º Premio ($25 millones): El número 16.155 se vendió entero en la localidad bonaerense de Maipú. ¡Un solo ganador podría haberse llevado todo!
- 5º Premio ($12 millones): El 86.396 tuvo solo tres fracciones vendidas, que fueron a parar a Luján, Bernal Oeste (Quilmes) y Pergamino.
Extracto oficial de los 20 primeros
Para que tengas la información precisa, acá te dejo la tabla con los 20 números extraídos del bolillero en este sorteo extraordinario:
|Ubicación
|Número
|Premio
|1º
|77.222
|$800.000.000
|2º
|12.542
|$250.000.000
|3º
|87.156
|$65.000.000
|4º
|16.155
|$25.000.000
|5º
|86.396
|$12.000.000
|6º
|30.432
|Premios menores
|7º
|95.442
|Premios menores
|8º
|67.117
|Premios menores
|9º
|97.570
|Premios menores
|10º
|12.350
|Premios menores
|11º
|36.490
|Premios menores
|12º
|79.928
|Premios menores
|13º
|34.468
|Premios menores
|14º
|42.570
|Premios menores
|15º
|53.096
|Premios menores
|16º
|27.282
|Premios menores
|17º
|16.939
|Premios menores
|18º
|25.061
|Premios menores
|19º
|50.692
|Premios menores
|20º
|13.348
|Premios menores
Fechas de cobro y próxima oportunidad
Si sos uno de los afortunados, tené en cuenta que los premios de este Sorteo Extraordinario se podrán cobrar entre el 31 de diciembre de 2025 y el 27 de enero de 2026. Verificá siempre tu jugada en una agencia oficial o en la web de la Lotería, ya que también hay premios por terminaciones y aproximaciones.
Y si esta vez no se dio, ya podés apuntar al Sorteo Extraordinario de Reyes, que se realizará el próximo 16 de enero de 2026 a las 21:00 hs, con un premio mayor de $300 millones.