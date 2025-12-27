Gordo de Navidad 2025: Hay ganadores en toda la Provincia de Buenos Aires

La espera terminó y la ilusión de miles de bonaerenses ya tiene nombre cinco dígitos: 77.222. Anoche se realizó el tradicional Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires y la fortuna viajó por varias localidades bonaerenses.

Si todavía no revisaste tu billete, te recomiendo que lo busques ahora mismo y chequeés no solo el número, sino también dónde lo compraste. Este año, el primer premio repartió una suma de $800 millones de pesos y la suerte estuvo muy repartida.

Según la información oficial brindada hace instantes por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, estas son todas las localidades donde se vendieron los billetes ganadores de los premios mayores:

1º Premio: El Gordo ($800 millones)

El número ganador fue el 77.222. La alegría máxima no se quedó en un solo lugar, ya que el billete se vendió fraccionado en tres partidos diferentes:

Tigre (3 fracciones).

(3 fracciones). Berazategui (5 fracciones).

(5 fracciones). 25 de Mayo (2 fracciones).

2º Premio: $250 millones

El segundo lugar fue para el 12.542, que dejó una lluvia de millones principalmente en el interior, pero también en el conurbano:

San Miguel del Monte : Aquí se vendieron 9 de las 10 fracciones, concentrando gran parte del premio.

: Aquí se vendieron 9 de las 10 fracciones, concentrando gran parte del premio. 9 de Abril (Esteban Echeverría): Se vendió la fracción restante.

3º Premio: $65 millones

El 87.156 fue uno de los más viajeros, repartiendo su premio entre la costa y varias zonas del Gran Buenos Aires e interior bonaerense:

Mar del Plata (4 fracciones).

(4 fracciones). Miramar .

. San Andrés (Gral. San Martín).

(Gral. San Martín). Coronel Suárez .

. Chacabuco .

. Burzaco (Almirante Brown).

(Almirante Brown). Ezpeleta (Quilmes).

4º y 5º Premio: ¿Dónde cayeron?

La suerte siguió rodando con premios millonarios que también encontraron dueños:

4º Premio ($25 millones): El número 16.155 se vendió entero en la localidad bonaerense de Maipú . ¡Un solo ganador podría haberse llevado todo!

El número se vendió en la localidad bonaerense de . ¡Un solo ganador podría haberse llevado todo! 5º Premio ($12 millones): El 86.396 tuvo solo tres fracciones vendidas, que fueron a parar a Luján, Bernal Oeste (Quilmes) y Pergamino.

Extracto oficial de los 20 primeros

Para que tengas la información precisa, acá te dejo la tabla con los 20 números extraídos del bolillero en este sorteo extraordinario:

Ubicación Número Premio 1º 77.222 $800.000.000 2º 12.542 $250.000.000 3º 87.156 $65.000.000 4º 16.155 $25.000.000 5º 86.396 $12.000.000 6º 30.432 Premios menores 7º 95.442 Premios menores 8º 67.117 Premios menores 9º 97.570 Premios menores 10º 12.350 Premios menores 11º 36.490 Premios menores 12º 79.928 Premios menores 13º 34.468 Premios menores 14º 42.570 Premios menores 15º 53.096 Premios menores 16º 27.282 Premios menores 17º 16.939 Premios menores 18º 25.061 Premios menores 19º 50.692 Premios menores 20º 13.348 Premios menores

Fechas de cobro y próxima oportunidad

Si sos uno de los afortunados, tené en cuenta que los premios de este Sorteo Extraordinario se podrán cobrar entre el 31 de diciembre de 2025 y el 27 de enero de 2026. Verificá siempre tu jugada en una agencia oficial o en la web de la Lotería, ya que también hay premios por terminaciones y aproximaciones.

Y si esta vez no se dio, ya podés apuntar al Sorteo Extraordinario de Reyes, que se realizará el próximo 16 de enero de 2026 a las 21:00 hs, con un premio mayor de $300 millones.