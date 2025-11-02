Google Argentina busca nuevos talentos: lanzan vacantes con sueldos competitivos y posibilidad de trabajo remoto

Formar parte de una empresa reconocida a nivel mundial por su innovación y cultura laboral es el sueño de muchos profesionales. En ese sentido, Google Argentina se posiciona como una de las compañías más atractivas para quienes buscan crecer en el ámbito tecnológico y participar en proyectos de alcance global. Actualmente, la firma lanzó una nueva convocatoria de empleos con vacantes en distintas áreas clave, incluyendo Google Cloud, ventas y experiencia del empleado.

Búsquedas laborales en Google Argentina

El gigante tecnológico con sede en Buenos Aires mantiene posiciones abiertas tanto presenciales como remotas, ofreciendo la posibilidad de trabajar desde Argentina en equipos regionales. Las vacantes requieren, en la mayoría de los casos, un manejo avanzado de español e inglés, debido a la naturaleza internacional de sus operaciones.

Puestos en Google Cloud y arquitectura

Entre las oportunidades destacadas se encuentran roles orientados al desarrollo y consultoría en la nube, con distintos niveles de experiencia y especialización:

Cloud Enterprise Architect, Professional Services (Inglés, Portugués o Español): se buscan perfiles con al menos 7 años de experiencia en servicios al cliente enfocados en soluciones cloud y 5 años en consultoría especializada. Se valora la capacidad para diseñar arquitecturas de sistemas complejas.

se buscan perfiles con al menos 7 años de experiencia en servicios al cliente enfocados en soluciones cloud y 5 años en consultoría especializada. Se valora la capacidad para diseñar arquitecturas de sistemas complejas. Principal Architect III, Google Cloud: puesto con base en Buenos Aires, destinado a candidatos con 10 años de experiencia en arquitectura empresarial o funciones similares, y conocimientos profundos sobre el mercado del cloud computing.

puesto con base en Buenos Aires, destinado a candidatos con 10 años de experiencia en arquitectura empresarial o funciones similares, y conocimientos profundos sobre el mercado del cloud computing. Cloud Architect, Google Workspace II (Inglés): abierto para Buenos Aires o Ciudad de México, requiere 3 años de experiencia en gestión de proyectos y entrega de soluciones técnicas, especialmente vinculadas a Google Workspace y entornos colaborativos.

Roles en ventas, publicidad y monetización

Google también busca reforzar sus equipos de ventas y monetización, esenciales para su ecosistema de productos y servicios digitales:

Field Sales Representative, Google Cloud (Inglés, Español): profesionales con 7 años de experiencia en ventas B2B o de software en la nube, con habilidades para desarrollar nuevas relaciones comerciales.

profesionales con 7 años de experiencia en ventas B2B o de software en la nube, con habilidades para desarrollar nuevas relaciones comerciales. Revenue Lead, Sellside Monetization (Español, Inglés): se exige 4 años de experiencia en monetización de anuncios o tecnologías publicitarias, con foco en publishers y soluciones de publicidad online.

se exige 4 años de experiencia en monetización de anuncios o tecnologías publicitarias, con foco en publishers y soluciones de publicidad online. Analytical Lead, Large Customer Sales (Español, Inglés): requiere 5 años de experiencia en análisis de medios, marketing digital o consultoría, brindando soporte a clientes estratégicos.

requiere 5 años de experiencia en análisis de medios, marketing digital o consultoría, brindando soporte a clientes estratégicos. Account Manager, Mid Market Sales (Inglés, Español): un puesto ideal para quienes cuenten con 2 años de experiencia en ventas consultivas o desarrollo de negocios en entornos digitales.

Otras áreas clave

Además de los perfiles técnicos y comerciales, Google Argentina busca incorporar talento en áreas internas y de estrategia:

Country Process Owner, Googler Experience (Inglés, Español): se piden 5 años de experiencia en gestión de programas, comunicación o recursos humanos, además de conocimiento de normativas locales de RR.HH.

se piden 5 años de experiencia en gestión de programas, comunicación o recursos humanos, además de conocimiento de normativas locales de RR.HH. Account Product Strategist, Large Customer Sales SPLA (Inglés, Español): con base en Buenos Aires o Ciudad de México, destinado a profesionales con 2 años de experiencia en ventas, desarrollo de negocios o marketing digital.

Cómo postularse a un trabajo en Google Argentina

El proceso de postulación en Google es 100% online y estandarizado a través de su portal oficial de empleos. La empresa recibe miles de aplicaciones, por lo que es clave presentar un perfil completo y adaptado a las exigencias del puesto.

Pasos para aplicar:

Acceder al portal de Google Careers: ingresar al sitio oficial y buscar la sección “Careers”.

ingresar al sitio oficial y buscar la sección “Careers”. Filtrar las búsquedas: seleccionar la ubicación Buenos Aires, Argentina o remoto/híbrido, y el área deseada (por ejemplo, Cloud, Sales o Engineering).

seleccionar la ubicación Buenos Aires, Argentina o remoto/híbrido, y el área deseada (por ejemplo, Cloud, Sales o Engineering). Revisar los requisitos: leer atentamente las Minimum Qualifications (requisitos mínimos) y Preferred Qualifications (preferidos) para confirmar que el perfil se ajusta al rol.

leer atentamente las Minimum Qualifications (requisitos mínimos) y Preferred Qualifications (preferidos) para confirmar que el perfil se ajusta al rol. Crear una cuenta: registrarse o iniciar sesión para guardar y gestionar la postulación.

registrarse o iniciar sesión para guardar y gestionar la postulación. Preparar el CV y la carta de presentación: adaptar el currículum a las palabras clave de la descripción del puesto. Si el formulario lo permite, incluir una carta de presentación personalizada.

adaptar el currículum a las palabras clave de la descripción del puesto. Si el formulario lo permite, incluir una carta de presentación personalizada. Enviar la aplicación: completar el formulario y enviar la solicitud.

El proceso de selección puede incluir entrevistas técnicas y de comportamiento, orientadas tanto a evaluar conocimientos específicos como la compatibilidad del candidato con la cultura y valores de Google.