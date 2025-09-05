banner ad

General Belgrano: hallaron sin vida a un hombre en una quinta sobre la Ruta 41

Francisco Díaz

La Estación de Policía Comunal de General Belgrano informó que este mediodía, tras un llamado al número de emergencias, efectivos acudieron a una quinta ubicada sobre la Ruta Provincial 41, a la altura del kilómetro 68, conocida como “El Fondo”.

En el lugar, personal policial junto a profesionales de salud constataron el fallecimiento de un hombre de 43 años, oriundo de la citada localidad.

La escena fue preservada hasta la llegada de Policía Científica, mientras que en la quinta también trabajó la Ayudantía Fiscal local, que impartió directivas a seguir.

Según se indicó, en el transcurso de la jornada se realizará la operación de autopsia para establecer con precisión las causas del deceso.

🔹 Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación difícil y necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita con la línea 135 (CABA y Gran Buenos Aires) o al (011) 5275-1135 desde cualquier lugar del país. También podés escribir al correo [email protected]

