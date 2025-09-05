General Belgrano: hallaron sin vida a un hombre en una quinta sobre la Ruta 41

La Estación de Policía Comunal de General Belgrano informó que este mediodía, tras un llamado al número de emergencias, efectivos acudieron a una quinta ubicada sobre la Ruta Provincial 41, a la altura del kilómetro 68, conocida como “El Fondo”.

En el lugar, personal policial junto a profesionales de salud constataron el fallecimiento de un hombre de 43 años, oriundo de la citada localidad.

La escena fue preservada hasta la llegada de Policía Científica, mientras que en la quinta también trabajó la Ayudantía Fiscal local, que impartió directivas a seguir.

Según se indicó, en el transcurso de la jornada se realizará la operación de autopsia para establecer con precisión las causas del deceso.

