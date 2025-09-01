Gas y electricidad más caros desde hoy en toda la Provincia de Buenos Aires

Como viene sucediendo mes a mes, los servicios públicos registran nuevos aumentos. Este lunes se oficializó el incremento en las tarifas de luz y gas, en todo el territorio bonaerense.

El gobierno de la Provincia autorizó el aumento de la luz para las cooperativas y las cuatro distribuidoras bajo su jurisdicción (EDELAP, EDES, EDEN y EDEA), que se reflejará en las facturas de septiembre y octubre. Según la Subsecretaría de Energía bonaerense, el impacto para usuarios residenciales será del 1,5%, lo que implicará pagos aproximados de $40.900 para un hogar de ingresos altos (N1) y $26.100 para uno de ingresos bajos (N2).

A nivel nacional, el ENRE aprobó la suba de tarifas para EDENOR y EDESUR. Para un usuario residencial N2 del conurbano, la luz aumentará 2,9% en comparación con agosto.

El gas también se ajusta: Camuzzi Gas Pampeana, que abastece a toda la provincia, recibió autorización del ENARGAS para actualizar sus tarifas. Para un usuario residencial R1 nivel 1, el cargo fijo sube 3,6% y el variable 1,1%, siguiendo la recomendación del ministro de Economía, Luis Caputo, de mantener un “sendero de actualización razonable y prudente” del sector energético.