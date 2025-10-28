Fuerza Patria resistió el avance libertario en 10 distritos del interior bonaerense: ¿cuáles son?

En el marco de las elecciones legislativas 2025, la ola violeta impulsada por La Libertad Avanza (LLA) se impuso en la mayoría de los distritos bonaerenses. Sin embargo, diez municipios del interior lograron sostener el apoyo al peronismo provincial y se mantuvieron como bastiones del Frente Patria.
A continuación, los resultados en los distritos donde el oficialismo provincial logró imponerse:
|Municipio
|Fuerza Patria
|La Libertad Avanza
|Castelli
|44,42%
|44,12%
|General Paz
|47,02%
|42,67%
|Pila
|46,40%
|41,75%
|General Guido
|45,58%
|40,98%
|Rauch
|44,10%
|39,71%
|Baradero
|42,51%
|41,11%
|Carlos Tejedor
|47,78%
|39,91%
|Benito Juárez
|44,54%
|42,36%
|General Pinto
|48,36%
|41,89%
|Colón
|42,70%
|41,52%
En estos municipios, el peronismo bonaerense consiguió retener su caudal electoral pese al crecimiento sostenido de La Libertad Avanza, que logró ganar terreno en la mayoría de las secciones electorales.