Fuerza Patria resistió el avance libertario en 10 distritos del interior bonaerense: ¿cuáles son?

Francisco Díaz
cavina votacion

En el marco de las elecciones legislativas 2025, la ola violeta impulsada por La Libertad Avanza (LLA) se impuso en la mayoría de los distritos bonaerenses. Sin embargo, diez municipios del interior lograron sostener el apoyo al peronismo provincial y se mantuvieron como bastiones del Frente Patria.

A continuación, los resultados en los distritos donde el oficialismo provincial logró imponerse:

MunicipioFuerza PatriaLa Libertad Avanza
Castelli44,42%44,12%
General Paz47,02%42,67%
Pila46,40%41,75%
General Guido45,58%40,98%
Rauch44,10%39,71%
Baradero42,51%41,11%
Carlos Tejedor47,78%39,91%
Benito Juárez44,54%42,36%
General Pinto48,36%41,89%
Colón42,70%41,52%

En estos municipios, el peronismo bonaerense consiguió retener su caudal electoral pese al crecimiento sostenido de La Libertad Avanza, que logró ganar terreno en la mayoría de las secciones electorales.

Más leídas