Fuerza Patria pide limitar la difusión nacional de resultados para evitar confusión en las elecciones del domingo

A pocos días de las elecciones legislativas, el foco no solo está puesto en los candidatos, sino también en cómo se comunicarán los resultados al cierre de la votación. Desde distintos espacios políticos surgieron advertencias sobre la forma en que podrían presentarse los datos en el recuento provisorio, especialmente por las diferencias en los nombres de las alianzas entre provincias.

El reclamo de Fuerza Patria ante la Cámara Electoral

El peronismo, bajo el frente Fuerza Patria, presentará un pedido formal ante la Cámara Nacional Electoral para que el próximo domingo no se difundan resultados nacionales consolidados por partido político, sino que se muestren exclusivamente los datos provincia por provincia.

El planteo busca evitar interpretaciones erróneas en la opinión pública, ya que mientras La Libertad Avanza mantiene el mismo nombre en los 24 distritos del país, el peronismo compite con distintas denominaciones locales en 12 provincias. Esto podría generar que, en un conteo nacional agrupado por nombre de partido, el resultado aparente un desbalance irreal a favor del oficialismo.

Los motivos detrás de la advertencia

Durante el simulacro de transmisión y recuento provisorio realizado por la Dirección Nacional Electoral (DINE) el último fin de semana, se observó que las pantallas preparadas para el conteo mostraban un total nacional unificado de votos para el cargo de diputados nacionales, agrupando los resultados por alianza política.

Sin embargo, el sistema no consideró las variantes de nombre del peronismo en distintas provincias, como ocurre en distritos donde el espacio utiliza sellos locales vinculados a liderazgos provinciales. Este detalle encendió la alarma dentro de Fuerza Patria, que teme que la presentación visual de los datos pueda inducir al público a interpretar erróneamente los resultados.

Medidas adicionales en evaluación

Además del pedido ante la Cámara Electoral, los apoderados del peronismo analizan otras acciones complementarias para garantizar transparencia durante el escrutinio provisorio:

Presentación de amparos ante la Justicia Federal con competencia electoral en las 12 provincias donde Fuerza Patria compite con nombres diferentes.

ante la Justicia Federal con competencia electoral en las 12 provincias donde Fuerza Patria compite con nombres diferentes. Posible denuncia penal contra la directora de la DINE, Luz Landívar, por su responsabilidad en la organización del recuento y la difusión de resultados.

Desde el espacio argumentan que la medida no busca demorar la publicación de los datos, sino asegurar que la información se comunique con precisión, evitando interpretaciones parciales o distorsionadas.

La Libertad Avanza y su ventaja en el recuento nacional

En contraste, La Libertad Avanza, el partido liderado por Javier Milei, compite bajo la misma denominación en todos los distritos, lo que facilita su identificación unificada en el recuento nacional. Esta característica podría permitirle aparecer con una ventaja inicial en las pantallas del escrutinio provisorio, incluso si los resultados reales no muestran una superioridad significativa a nivel provincial.

La discusión sobre cómo se mostrarán los datos refleja la tensión política previa al domingo electoral, en una contienda donde la percepción pública de los resultados puede influir tanto como los números finales del conteo.