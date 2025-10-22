Fuerte temporal en Benito Juárez: Reportan graves destrozos, daños en el Hospital y suspenden las clases

La ciudad fue azotada por un fenómeno extremo en la noche de este martes, con fuertes vientos y lluvia. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta amarilla para la zona, que se actualizó justo al momento del temporal.

La ciudad de Benito Juárez sufrió el impacto de un violento temporal en la noche de este martes 21 de octubre de 2025. Según reportes de vecinos y medios locales, el fenómeno, descripto en redes sociales como una “cola de tornado”, provocó graves daños estructurales en varios puntos de la ciudad, afectando seriamente al Hospital Municipal Eva Perón y a la pileta municipal.

Las imágenes que comenzaron a circular pasadas las 23:00 horas son elocuentes. Publicaciones de “El Mirador Noticias” y “Radiante Informa” muestran cómo parte de la estructura del techo de la pileta municipal colapsó sobre el agua.

Paralelamente, el Hospital Eva Perón sufrió daños significativos. Un video muestra cómo parte del techo de la entrada “ingresó al hospital”, y otras imágenes registran escombros y destrozos sobre los vehículos estacionados en el playón de acceso. El temporal también dejó árboles caídos y daños en patios de viviendas particulares.

Suspenden las clases y piden no circular

Como medida de precaución y para evaluar la totalidad de los daños, las autoridades han tomado medidas inmediatas. La Jefatura Distrital y el Consejo Escolar informaron la suspensión de clases para el turno mañana de este miércoles 22 de octubre en todo el distrito de Benito Juárez y en las localidades de Est. López, Tedín, El Luchador, Cnel. R. Bunge y EP N°11.

Asimismo, se emitió una advertencia urgente a la comunidad solicitando “a la gente que no transite por las calles porque hay muchos cables cortados”, con el fin de evitar accidentes.

La advertencia del SMN

El desastre coincidió con las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo mantenía una alerta de nivel amarillo para gran parte del centro y sur de la provincia de Buenos Aires durante el martes y miércoles.

Específicamente a las 23:00h del martes 21, justo cuando se desataba el temporal, el SMN emitió una actualización de aviso a corto plazo por “tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo”. Dicho aviso, con validez de tres horas, listaba explícitamente a Benito Juárez entre las zonas afectadas, junto a otros distritos como Adolfo Alsina, Azul, Cnel Pringles, Cnel Suarez, Laprida, Olavarría, Saavedra y Tandil.