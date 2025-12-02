Fuerte choque entre un micro y una combi cerca de Rauch: Hay heridos

Tres personas resultaron heridas este martes tras un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 30, a unos 30 kilómetros de la planta urbana de Rauch, en dirección hacia Las Flores. El hecho fue informado por La Nueva Verdad de Rauch, medio que dio a conocer los primeros datos oficiales.

Según la información suministrada, por causas que aún se encuentran bajo investigación colisionaron un micro de la empresa Vía Bariloche —que realizaba el recorrido Punta Alta–Pablo Nogués y una combi privada identificada como “El Progreso“. La combi trasladaba pasajeros hacia la ciudad de Tandil, provenientes de Avellaneda, tras el partido entre Racing y Tigre.

El micro transportaba 34 pasajeros, todos los cuales resultaron ilesos. En cambio, el chofer de la combi y tres de sus 16 ocupantes —entre ellos seis vecinos de Rauch— fueron trasladados al Hospital Municipal local para recibir atención por politraumatismos leves, sin riesgo de vida.

En la zona trabajó Personal de Policía Científica, encargado de realizar las pericias que permitirán establecer la mecánica del choque. Paralelamente, se iniciaron actuaciones caratuladas Lesiones Culposas (Leves), con intervención de la fiscal Dra. Laura Margaretic, titular de la UFI N°9 del Departamento Judicial Azul.

Fuente: La Nueva Verdad de Rauch.