Fuego en Alpine: Colapinto Desobedece, Supera a Gasly y Recibe el “Me Gusta” del Hijo de Briatore

El Gran Premio de Estados Unidos dejó una de las polémicas más encendidas de la temporada en el paddock de Alpine, y la reacción más simbólica vino de un joven fuera de la cabina: Nathan Falco Briatore, hijo del influyente asesor deportivo de la escudería, Flavio Briatore.

El foco del debate fue el piloto argentino Franco Colapinto, quien en las últimas vueltas del circuito de Austin ejecutó un sobrepaso decisivo sobre su compañero de equipo, Pierre Gasly, desacatando una orden directa de la escudería francesa que le indicaba mantener la posición.

La Maniobra de la Discordia

La acción de Colapinto generó opiniones divididas. El argentino, no obstante, justificó su audacia: “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces y la verdad es que yo venía mucho más rápido.” Según Colapinto, Gasly tenía neumáticos más viejos y venía “un segundo y pico más lento,” haciendo la maniobra necesaria para defender el puesto ante la amenaza de Gabriel Bortoleto. El joven restó dramatismo al incidente, señalando que estaban “peleando por el puesto 17 y no tiene sentido discutir por estas cosas.”

El Gesto Clave del Heredero

Mientras la polémica escalaba en redes sociales y la prensa especializada, una señal inesperada apareció en Instagram. Nathan Falco Briatore le dio “me gusta” al video que compartió la cuenta oficial de la Fórmula 1, que destacaba el sobrepaso del argentino sobre el francés.

Este “like” no pasó desapercibido. En un equipo donde la figura de su padre, Flavio Briatore, es central y de quien aún se espera una declaración oficial sobre el incidente, el gesto de Falco fue interpretado inmediatamente como un claro signo de apoyo al arrojo y la decisión de Colapinto.

El respaldo del círculo familiar del asesor deportivo de Alpine sugiere que la filosofía de priorizar el instinto de carrera y la velocidad, por encima de las órdenes de equipo en ciertas circunstancias, podría estar alineada con la visión interna del equipo. Colapinto, al demostrar su determinación y justificarla con un mejor ritmo, se ganó un aliado inesperado pero sumamente significativo en el complejo ajedrez de Alpine.