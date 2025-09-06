banner ad

Frío pero con cielo despejado: ¿Cómo estará el finde?

Francisco Díaz
fresco

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este fin de semana el clima en la Provincia de Buenos Aires se mantendrá frío, aunque con condiciones estables.

Para este sábado 6 de septiembre, se espera una jornada de cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 2° y una máxima de 16°.

Mañana, domingo 7 tendrá características similares, aunque con el cielo parcialmente nublado. La mínima prevista será de 5° y la máxima alcanzará nuevamente los 16°.

En tanto, el lunes se anticipa una jornada más fresca y con cielo mayormente nublado. La temperatura mínima será de , mientras que la máxima descenderá hasta los 11°, marcando un inicio de semana inusualmente frío para esta época del año.

Más leídas