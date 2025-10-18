Fin de semana con sol y temperaturas agradables para celebrar el Día de la Madre

Francisco Díaz
agra

Para este fin de semana en la provincia de Buenos Aires se espera un clima muy favorable para actividades al aire libre y reuniones familiares. Aprovechando que mañana es el Día de la Madre, es una excelente oportunidad para juntarse alrededor de una buena mesa familiar con el cielo acompañando.

Detalle día por día

DíaCondicionesMáx / MínComentario
Sábado 18/10Mucho sol, cielo despejadoMáx ~20 °C / Mín ~6 °CUn día fresco al amanecer, que irá templándose. Ideal para salir temprano o disfrutar un almuerzo al aire libre.
Domingo 19/10Parcialmente soleado, pocas nubesMáx ~21 °C / Mín ~11 °CPerfecto para la familia: ni demasiado frío ni demasiado calor, ambiente muy agradable para encuentros.
Lunes 20/10Nubosidad en aumento, se mantiene secoMáx ~23 °C / Mín ~13 °CDía con más nubes, pero sin lluvia prevista. Puede ser útil para planificar almuerzo o merienda familiar sin sobresaltos.

Consejos prácticos

  • Aprovechar la mañana del sábado para actividades al aire libre: caminata, parque, jardín. Desde el mediodía mejora notablemente.
  • Reservar el domingo para la reunión central del Día de la Madre: clima templado, agradable, y ambiente ideal para disfrutar en familia.
  • Aun así, llevar una prenda abrigada para la mañana del sábado (cuando el termómetro ronda los 6 °C) y para la noche del domingo que puede bajar a ~11 °C.
  • Como el lunes se presenta un poco más nublado, dejarlo como opción de “plan B” si prefieren algo más tranquilo, en casa o bajo techo.
  • No se espera lluvia, así que no es necesario armar plan de contingencia por precipitaciones.

En resumen

El fin de semana se perfila como ideal para festejar el Día de la Madre en la provincia de Buenos Aires: el clima acompaña, con sol, temperaturas moderadas y sin lluvia. Es el momento oportuno para que la familia aproveche la mesa, el jardín o el patio, comparta momentos juntos y celebre con comodidad.

Durísimo mensaje de Kicillof: “En todos los países hay obra pública, menos en la Argentina de Milei”
Banco Provincia permite solicitar préstamos personales desde la app Cuenta DNI ¿Cómo funciona?
Más leídas