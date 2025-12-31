Fin de año bajo un calor agobiante: qué anticipa el pronóstico para el primer día de 2026

El 2025 llega a su fin y, mientras las familias de la provincia de Buenos Aires se preparan para despedir el año y recibir el 2026 con reuniones y celebraciones, el clima vuelve a ocupar un lugar central en la organización de la jornada.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 31 de diciembre estará marcado por condiciones de calor extremo en gran parte del territorio bonaerense.

Se prevén temperaturas muy elevadas, con registros máximos que rondarán los 38 a 39 grados, acompañados por altos niveles de humedad que incrementarán la sensación térmica. El cielo se presentará parcialmente nublado, con tiempo mayormente estable, aunque no se descarta la posibilidad de alguna tormenta aislada y de desarrollo puntual hacia la tarde o la noche en distintos puntos de la provincia.

En este contexto, las autoridades recomiendan extremar los cuidados, mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a niños, personas mayores y grupos de riesgo, en una jornada donde el clima condicionará las celebraciones de fin de año.

Cómo estará el tiempo el jueves 1° de enero de 2026

Con la llegada del nuevo año, el panorama meteorológico mostrará un leve alivio térmico.

Para el jueves 1° de enero, el SMN anticipa un descenso de las temperaturas, con mínimas cercanas a los 21 grados y máximas en torno a los 30 o 31 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado y, en general, las condiciones serán más agradables para quienes decidan disfrutar del primer día de 2026 al aire libre.

De esta manera, el cierre de 2025 estará atravesado por un intenso calor, mientras que el inicio del nuevo año llegará con un clima más moderado, acompañando el comienzo de un nuevo ciclo para las familias bonaerenses.