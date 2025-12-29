Fin de año al rojo vivo: el calor no da tregua en la Provincia de Buenos Aires

El año 2025 llega a su fin bajo un escenario climático extremo. De acuerdo con los últimos informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia de Buenos Aires atraviesa una ola de calor que se intensificará en los últimos días de diciembre, con temperaturas máximas muy elevadas y sensaciones térmicas que podrían superar ampliamente los 37 °C.

Según el organismo oficial, las marcas térmicas previstas para el cierre del año se ubicarán entre los 35 y 38 grados, mientras que la combinación de calor y humedad hará que la sensación térmica sea aún más sofocante en distintas localidades bonaerenses . Además, las mínimas se mantendrán altas, generando noches muy calurosas y con escaso alivio térmico.

El SMN advirtió que estas condiciones cumplen con los criterios de ola de calor, fenómeno que se registra cuando las temperaturas máximas y mínimas se mantienen por encima de los valores normales durante varios días consecutivos. Recién hacia los primeros días de enero podría producirse un descenso de temperatura asociado al ingreso de aire más fresco y posibles lluvias aisladas .

Recomendaciones ante las altas temperaturas

Frente a este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan extremar los cuidados, especialmente en niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Mantener una hidratación constante , bebiendo agua con frecuencia aunque no se tenga sed.

, bebiendo agua con frecuencia aunque no se tenga sed. Evitar la exposición directa al sol entre las 11 y las 16 horas.

entre las 11 y las 16 horas. Usar ropa liviana, de colores claros , y proteger la cabeza.

, y proteger la cabeza. Permanecer en ambientes ventilados o climatizados .

. Reducir la actividad física intensa durante las horas de mayor calor.

No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos cerrados, aunque sea por pocos minutos.

Desde el SMN remarcan que el calor extremo puede provocar golpes de calor, cuyos síntomas incluyen dolor de cabeza, mareos, náuseas, confusión y aumento de la temperatura corporal. Ante cualquiera de estas señales, se recomienda consultar de inmediato a un centro de salud.

El cierre del año vuelve a poner en evidencia el impacto de los eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes e intensos, que afectan de manera directa a la vida cotidiana en la provincia de Buenos Aires .