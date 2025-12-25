Calendario escolar 2026 en la provincia de Buenos Aires: cuándo empiezan las clases, receso invernal y fin del ciclo lectivo

La organización del año escolar es una de las principales preocupaciones de familias, docentes y estudiantes. Con el objetivo de brindar previsibilidad y facilitar la planificación, las autoridades educativas bonaerenses definieron con antelación el esquema completo que regirá durante el próximo ciclo lectivo.

El calendario escolar bonaerense 2026 ya es oficial

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires aprobó de manera unánime el Calendario Escolar 2026, que establece un total de 190 días de clases para todos los niveles y modalidades.

El cronograma fue diseñado para garantizar la continuidad pedagógica, ordenar la actividad escolar y permitir que las comunidades educativas puedan anticipar fechas clave a lo largo del año.

Cuándo empiezan las clases en 2026, nivel por nivel

El inicio del ciclo lectivo se concentra mayoritariamente en la primera quincena de marzo, aunque existen algunas diferencias según el nivel educativo.

Educación Inicial, Primaria y Secundaria : 2 de marzo de 2026.

: 2 de marzo de 2026. Educación Técnica y Agraria : 2 de marzo.

: 2 de marzo. Secundarias Especializadas en Arte y Equipos de Orientación Escolar (EOE) : 2 de marzo.

: 2 de marzo. Educación Especial y Centros/Servicios Agregados de Formación Integral : 2 de marzo.

: 2 de marzo. Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores : 2 de marzo.

: 2 de marzo. Escuelas de Educación Artística y Centros de Educación Física : 2 de marzo.

: 2 de marzo. Psicología Comunitaria y Pedagogía Social : 2 de marzo.

: 2 de marzo. Educación de Formación Profesional : 9 de marzo de 2026.

: 9 de marzo de 2026. Educación Superior (Formación Docente Inicial, Técnica y Artística): 16 de marzo de 2026.

Todas las modalidades comparten el mismo receso invernal, aunque algunas tienen fechas de finalización distintas.

Jornadas institucionales previstas durante el año

El calendario 2026 también contempla espacios específicos para el trabajo pedagógico y organizativo de los equipos docentes.

Cinco Jornadas Institucionales regionalizadas .

. Dos jornadas en febrero.

Una en agosto.

Una en diciembre.

Una fecha adicional a definir por los equipos distritales e institucionales.

Estas instancias apuntan a fortalecer la formación situada, el trabajo colectivo y la planificación escolar.

Cuándo es el receso invernal 2026

El receso invernal en la provincia de Buenos Aires está programado de forma unificada para todos los niveles y modalidades.

Desde el 20 hasta el 31 de julio de 2026.

La coincidencia de fechas busca facilitar la organización de las actividades escolares y familiares, además de promover el descanso y bienestar de estudiantes y docentes.

En el caso de la Educación de Formación Profesional y la Educación Superior, el receso también se extenderá en ese mismo período.

Cuándo termina el ciclo lectivo 2026

El cierre del año escolar presenta algunas diferencias según el nivel educativo.

Inicial, Primaria, Secundaria y la mayoría de las modalidades : finalizan el 22 de diciembre de 2026 .

: finalizan el . Educación de Formación Profesional : concluye el 18 de diciembre de 2026 .

: concluye el . Educación Superior: finaliza el 27 de noviembre de 2026.

El cronograma aprobado por el Consejo General de Cultura y Educación pone el foco en la planificación anticipada, con el objetivo de que estudiantes, familias, docentes y equipos directivos cuenten con mayor previsibilidad para organizar el desarrollo del ciclo lectivo en toda la provincia.