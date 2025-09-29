Feriados 2025: todos los fines de semana largos que quedan hasta fin de año

Con la llegada del último trimestre del año, el calendario de feriados nacionales vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de millones de argentinos. Los cambios recientes en las fechas trasladables y los días no laborables impactan tanto en la planificación de escapadas como en la organización del comercio, la educación y el turismo interno.

Cuándo es el próximo feriado en octubre

El próximo fin de semana largo será en octubre. El Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que corresponde al domingo 12, fue trasladado al viernes 10 de octubre.

Esto permitirá tres días consecutivos de descanso:

Viernes 10 de octubre

Sábado 11 de octubre

Domingo 12 de octubre

La medida busca potenciar el turismo, facilitar las escapadas familiares y favorecer la ocupación hotelera en distintos destinos del país.

Por qué noviembre tendrá un fin de semana largo de 4 días

Noviembre será uno de los meses más destacados del calendario 2025, ya que contará con un fin de semana extra largo de cuatro días.

Viernes 21 de noviembre : día no laborable con fines turísticos.

: día no laborable con fines turísticos. Lunes 24 de noviembre: feriado nacional trasladable por el Día de la Soberanía Nacional (originalmente jueves 20).

De esta manera, habrá descanso desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre, lo que generará uno de los períodos de mayor movimiento turístico del año.

Las modificaciones en los feriados

El Gobierno nacional aplicó una política de reordenamiento de los feriados con el objetivo de desestacionalizar el turismo y dar previsibilidad a las actividades ligadas al sector servicios.

Entre los puntos destacados se encuentran:

Trasladar feriados que caen en sábado o domingo para extender fines de semana.

Autorizar hasta tres días turísticos adicionales por año .

. Responder a pedidos de provincias y municipios con alta oferta turística.

El Decreto 614/2025 encuadra estas decisiones, que apuntan a beneficiar a la hotelería, gastronomía, transporte y comercio regional.

Cuántos fines de semana largos quedan en 2025

Además de los feriados de octubre y noviembre, el calendario cierra con nuevas oportunidades de descanso:

Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre : fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

: fin de semana largo por el (feriado inamovible). Jueves 25 de diciembre: feriado por Navidad. No genera fin de semana largo, pero sí un paréntesis en la actividad laboral.

Las provincias también pueden adicionar fechas propias no laborables o festivas, lo que amplía las opciones en algunas jurisdicciones.

Impacto en el turismo y el consumo interno

El último tramo de 2025 ofrece distintas alternativas de descanso que se proyectan como un motor para el turismo nacional. Los fines de semana largos y extralargos generan expectativas de:

Mayor ocupación hotelera .

. Incremento en la actividad gastronómica y comercial .

. Más movimiento en transporte terrestre y aéreo .

. Reuniones familiares y escapadas cortas en todo el país.

Este esquema de feriados busca impulsar la movilidad interna y contribuir a la recuperación del sector turístico en Argentina.