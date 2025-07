Feriado de agosto 2025 en Argentina: Todo lo que tenés que saber

El mes de agosto es una gran oportunidad para planificar una escapada o disfrutar de un descanso en Argentina, gracias al feriado en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. En este artículo, te contamos todo sobre el feriado de agosto 2025, incluyendo fechas, días no laborables, fines de semana largos y recomendaciones para aprovechar al máximo estos días. ¡Prepará tu agenda y empezá a planificar!

¿Cuándo es el feriado de agosto 2025?

El feriado nacional de agosto 2025 está establecido para el domingo 17 de agosto, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una fecha patria que honra al libertador de Argentina, Chile y Perú. Este feriado es inamovible, según la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales. Como cae un domingo, no se traslada a otro día, lo que significa que quienes trabajen los domingos podrán disfrutar de este día como feriado, con la posibilidad de cobrar el doble si prestan servicios, según el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Además, el Gobierno nacional ha establecido el viernes 15 de agosto como un día no laborable con fines turísticos. Esto crea un fin de semana largo de tres días (del viernes 15 al domingo 17 de agosto) para quienes puedan aprovecharlo. Sin embargo, es importante aclarar que los días no laborables no son obligatorios, y la decisión de otorgar el descanso depende de cada empleador. Si trabajás en el sector público, es probable que tengas el día libre, pero en el sector privado, dependerá de la política de la empresa.

¿Qué diferencia hay entre un feriado y un día no laborable?

Para entender cómo aprovechar el feriado de agosto, es clave conocer la diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable:

Feriado nacional : Como el 17 de agosto, es obligatorio y no trasladable. Los empleados no están obligados a trabajar, y si lo hacen, deben cobrar el doble de una jornada habitual, según la Ley de Contrato de Trabajo .

: Como el 17 de agosto, es obligatorio y no trasladable. Los empleados no están obligados a trabajar, y si lo hacen, deben cobrar el doble de una jornada habitual, según la . Día no laborable: Como el 15 de agosto, no es obligatorio. El empleador decide si otorga el día libre o no. Si trabajás en un día no laborable, se paga como una jornada normal, sin recargo.

Esta distinción es fundamental para saber si vas a tener el fin de semana largo completo o si dependerá de tu empleador.

Fin de semana largo en agosto 2025

El fin de semana largo de agosto 2025 abarca desde el viernes 15 hasta el domingo 17 de agosto, siempre que tu empleador te otorgue el día no laborable. Este período es ideal para planificar una escapada, ya que el Gobierno nacional busca fomentar el turismo interno con estos días estratégicamente ubicados. Según el Decreto 1027/2024, publicado en el Boletín Oficial, el viernes 15 de agosto es uno de los tres días no laborables con fines turísticos establecidos para 2025, junto con el 2 de mayo y el 21 de noviembre.

¿Por qué un fin de semana largo?

El Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín es una fecha patria significativa, y el día no laborable del viernes 15 de agosto se suma para extender el descanso y promover el turismo. Esto permite a los argentinos disfrutar de destinos dentro del país, desde las playas de la Costa Atlántica hasta las sierras de Córdoba o las maravillas naturales de Puerto Iguazú.

Ideas para aprovechar el feriado de agosto 2025

El fin de semana largo de agosto es perfecto para desconectar de la rutina. Acá te dejamos algunas ideas para aprovechar estos días:

Mar del Plata, Villa Gesell o Pinamar : Ideales para disfrutar del mar, aunque sea fuera de temporada. Podés pasear por la costa, disfrutar de la gastronomía local o relajarte en un ambiente tranquilo.

: Ideales para disfrutar del mar, aunque sea fuera de temporada. Podés pasear por la costa, disfrutar de la gastronomía local o relajarte en un ambiente tranquilo. Córdoba y sus sierras : Villa Carlos Paz, La Cumbrecita o Merlo son destinos perfectos para quienes buscan naturaleza, caminatas y paisajes serranos.

: Villa Carlos Paz, La Cumbrecita o Merlo son destinos perfectos para quienes buscan naturaleza, caminatas y paisajes serranos. Puerto Iguazú : Las Cataratas del Iguazú son una maravilla natural que nunca decepciona. Agosto es un buen momento para visitarlas, con temperaturas agradables.

: Las Cataratas del Iguazú son una maravilla natural que nunca decepciona. Agosto es un buen momento para visitarlas, con temperaturas agradables. Mendoza : Si te gusta el enoturismo, las bodegas mendocinas y los paisajes de la cordillera son una gran opción.

: Si te gusta el enoturismo, las bodegas mendocinas y los paisajes de la cordillera son una gran opción. Bariloche o San Martín de los Andes : Para los amantes de la montaña, estos destinos ofrecen paisajes espectaculares, lagos y actividades al aire libre.

: Para los amantes de la montaña, estos destinos ofrecen paisajes espectaculares, lagos y actividades al aire libre. Buenos Aires o Rosario: Si preferís un plan urbano, estas ciudades ofrecen una amplia agenda cultural, gastronómica y de entretenimiento.

Para viajar, podés aprovechar plataformas como Central de Pasajes o Plataforma 10, que ofrecen pasajes de micro a destinos populares con precios accesibles y opciones de pago en cuotas. También es recomendable reservar alojamiento con anticipación, ya que los destinos turísticos suelen tener alta demanda en los fines de semana largos.

Otros feriados y fines de semana largos en 2025

Además del feriado de agosto, el calendario 2025 incluye un total de 19 días festivos, entre feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos. Acá te dejamos un resumen de los próximos fines de semana largos después de agosto:

Fecha Motivo Días de descanso 12 al 13 de octubre Día del Respeto a la Diversidad Cultural 2 días 22 al 24 de noviembre Día de la Soberanía Nacional 3 días 6 al 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María 3 días

Estos fines de semana largos son ideales para planificar más escapadas a lo largo del año. Recordá que los feriados trasladables, como el Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre, trasladado al lunes 24), siguen las reglas de la Ley 27.399, que establece que los feriados que caen martes o miércoles se trasladan al lunes anterior, y los que caen jueves o viernes, al lunes siguiente.

Consejos para planificar tu escapada en agosto 2025

Para sacarle el máximo provecho al fin de semana largo, tené en cuenta estos consejos:

Confirmá con tu empleador : Si trabajás en el sector privado, verificá si te otorgan el viernes 15 de agosto como día no laborable.

: Si trabajás en el sector privado, verificá si te otorgan el viernes 15 de agosto como día no laborable. Reservá con anticipación : Los destinos turísticos más populares, como Mar del Plata, Córdoba o Iguazú, suelen tener alta demanda. Reservá pasajes y alojamiento lo antes posible.

: Los destinos turísticos más populares, como Mar del Plata, Córdoba o Iguazú, suelen tener alta demanda. Reservá pasajes y alojamiento lo antes posible. Explorá destinos menos concurridos : Lugares como Merlo (San Luis) o Tandil (Buenos Aires) ofrecen tranquilidad y paisajes únicos, ideales para evitar multitudes.

: Lugares como Merlo (San Luis) o Tandil (Buenos Aires) ofrecen tranquilidad y paisajes únicos, ideales para evitar multitudes. Considerá un seguro de viaje : Empresas como Assist Card ofrecen asistencia al viajero, lo que te da tranquilidad ante imprevistos.

: Empresas como ofrecen asistencia al viajero, lo que te da tranquilidad ante imprevistos. Aprovechá las promociones: Buscá ofertas en pasajes de micro o paquetes turísticos en plataformas como Central de Pasajes o agencias de viaje.

¿Qué hacer si trabajás el feriado?

Si tenés que trabajar el 17 de agosto, recordá que, al ser un feriado nacional inamovible, tenés derecho a cobrar el doble de tu jornada habitual, según la Ley de Contrato de Trabajo. Si trabajás el 15 de agosto y tu empleador no te otorga el día libre, el pago será como el de una jornada normal. Consultá con tu empleador las condiciones específicas de tu contrato.

El feriado de agosto 2025 es una gran oportunidad para descansar, viajar o disfrutar de actividades recreativas. Ya sea que prefieras una escapada a la naturaleza, una visita cultural o simplemente relajarte en casa, este fin de semana largo te da la chance de romper con la rutina. ¡Aprovechá al máximo estos días y empezá a planificar tu próxima aventura!