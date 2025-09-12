Fechas clave para cobrar la Prestación por Desempleo de ANSES en septiembre de 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha confirmado las fechas de cobro de la Prestación por Desempleo para el mes de septiembre de 2025. Los pagos inician el viernes 19 de septiembre, dependiendo de la terminación del DNI de cada beneficiario.

¿Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo, caso por caso?

Desempleo Plan 1:

Documentos terminados en 0 y 1 : 19/9

y : Documentos terminados en 2 y 3 : 22/9

y : Documentos terminados en 4 y 5 : 23/9

y : Documentos terminados en 6 y 7 : 24/9

y : Documentos terminados en 8 y 9: 25/9

¿Quiénes cobran la Prestación por Desempleo ANSES en septiembre de 2025?

Este beneficio está destinado a los trabajadores en relación de dependencia que han quedado desempleados y cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Es necesario que ANSES haya aprobado anteriormente la solicitud para poder cobrarlo.

El programa está destinado a:

Trabajadores permanentes: con al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido.

con al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido. Trabajadores eventuales o de temporada: con menos de 12 meses de aportes en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.

con menos de 12 meses de aportes en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año. Trabajadores de la construcción: encuadrados en la Ley N° 25.371, con al menos 8 meses de aportes en los 2 años anteriores al despido o finalización de obra.

¿Cómo saber si cobro la Prestación por Desempleo ANSES en septiembre de 2025?

Para verificar si tenés derecho al pago, podés ingresar a la aplicación Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, o a la aplicación Mi Argentina, en la sección “Mis Cobros”.