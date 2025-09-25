Fe y comunidad en movimiento: Se viene la Peregrinación a Pie a Luján

La tradicional peregrinación a pie hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján, una de las manifestaciones de fe más significativas de Argentina, se llevará a cabo el próximo sábado 4 de octubre de 2025.

Esta será la 51.ª edición del evento, que convoca a miles de fieles de todo el país en un recorrido de 60 kilómetros desde el Santuario de San Cayetano en Liniers hasta el santuario mariano en Luján.

Bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, la peregrinación invita a los participantes a unirse en comunidad para expresar gratitud y renovar su fe. La partida está prevista para las 10:00 desde el santuario porteño, y la caminata culminará en la tradicional misa del domingo 5 de octubre a las 7:00 en la Basílica de Luján, presidida habitualmente por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva

A lo largo del recorrido, se dispondrán puestos de hidratación y asistencia médica gratuitos para garantizar el bienestar de los peregrinos. Además, se recomienda a los participantes prepararse físicamente, llevar ropa y calzado adecuado, y caminar acompañados para vivir la experiencia de manera segura y comunitaria

La Peregrinación Juvenil a Luján, que comenzó en 1975 con la participación de 30.000 personas, ha crecido hasta convertirse en una de las mayores manifestaciones de fe del país, con más de un millón de participantes en ediciones recientes.