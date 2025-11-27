Fatal accidente en Ruta 11: atropellaron a un hombre en bicimoto y murió en el acto

Un hombre de 50 años murió tras un grave siniestro vial registrado en el kilómetro 321 de la Ruta 11, en jurisdicción del partido de La Costa, a pocos kilómetros de Las Toninas.

La víctima se desplazaba a bordo de una bicimoto cuando fue embestida por un automóvil Chevrolet Onix manejado por un hombre de 76 años.

Según informaron fuentes policiales, al arribar al lugar encontraron el automóvil volcado a escasos metros de la traza principal, mientras que la bicimoto quedó completamente destruida sobre la banquina. El conductor del vehículo sufrió lesiones leves y recibió atención médica en el sitio.

El tránsito en la mano con sentido a San Clemente debió permanecer interrumpido durante varias horas para permitir las tareas de peritaje realizadas por los investigadores. La Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada Nº 11 tomó intervención inmediata y trabaja para determinar la mecánica del impacto.

Las actuaciones quedaron a cargo del destacamento de la Policía Vial de La Costa, que llevaron adelante las diligencias correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del hecho.