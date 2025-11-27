Fatal accidente en Ruta 11: atropellaron a un hombre en bicimoto y murió en el acto

Francisco Díaz

Un hombre de 50 años murió tras un grave siniestro vial registrado en el kilómetro 321 de la Ruta 11, en jurisdicción del partido de La Costa, a pocos kilómetros de Las Toninas.

La víctima se desplazaba a bordo de una bicimoto cuando fue embestida por un automóvil Chevrolet Onix manejado por un hombre de 76 años.

Avanza la construcción de la autovía entre Mar de Ajó y Pinamar para mejorar la conectividad
Mirá también:

Avanza la construcción de la autovía entre Mar de Ajó y Pinamar para mejorar la conectividad

Según informaron fuentes policiales, al arribar al lugar encontraron el automóvil volcado a escasos metros de la traza principal, mientras que la bicimoto quedó completamente destruida sobre la banquina. El conductor del vehículo sufrió lesiones leves y recibió atención médica en el sitio.

El tránsito en la mano con sentido a San Clemente debió permanecer interrumpido durante varias horas para permitir las tareas de peritaje realizadas por los investigadores. La Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada Nº 11 tomó intervención inmediata y trabaja para determinar la mecánica del impacto.

Las actuaciones quedaron a cargo del destacamento de la Policía Vial de La Costa, que llevaron adelante las diligencias correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Tragedia en la Ruta 11: un oficial de policía falleció en un violento accidente de tránsito
Mirá también:

Tragedia en la Ruta 11: un oficial de policía falleció en un violento accidente de tránsito
ETIQUETAS
Compartir este artículo
bono jubilados anses
Calendario de pagos a jubilados en diciembre 2025: cuándo cobrás aguinaldo, bono y aumento
Anses
Diseño sin título 20251127 151708 0000
Dolor y conmoción: quién es la profesional que perdió la vida en los acantilados de Mar del Plata
Provincia Sociedad
Kicillof presenta su plan económico ante intendentes y legisladores para evitar el estancamiento
La Provincia declara emergencia económica y tensa la relación con los municipios
Provincia
FAECYS anuncia nueva escala salarial para empleados de comercio en el segundo semestre 2025
Aumento confirmado para Empleados de Comercio: ¿Cómo quedan los salarios con aguinaldo?
Sociedad
FotoJet 2025 11 26T134020.391
Joven de 16 confesó haber asesinado a su novio y está prófuga: la buscan desesperadamente y hay recompensa
Nacionales
Micro de pasajeros volcó en Ruta 2: al menos dos muertos y decenas de heridos en el accidente
Tragedia en la Ruta 2: el chofer del micro se negó a declarar y fue trasladado a Batán
Provincia
whirpool
Whirlpool cerró su planta de Pilar y despidió a 220 trabajadores
Nacionales Provincia

Más leídas