Fatal accidente en General Belgrano: Joven motociclista murió tras chocar con una camioneta

Francisco Díaz

La comunidad de General Belgrano atraviesa horas de profundo dolor tras el trágico fallecimiento de un joven vecino, identificado como Lázaro Taus, de 21 años, quien perdió la vida en la tarde del domingo a raíz de un accidente vial en pleno casco urbano.

De acuerdo con la información recabada, Taus se desplazaba en motocicleta cuando, por circunstancias que aún se investigan, colisionó violentamente con una camioneta en una esquina céntrica de la ciudad.

El joven motociclista murió en el lugar del hecho, mientras que el conductor de la camioneta resultó ileso aunque sufrió una descompensación producto del shock emocional, por lo que debió ser trasladado al Hospital Juan E. de la Fuente.

Los restos de Lázaro Taus serán velados este lunes por la mañana y recibirán cristiana sepultura hacia el mediodía.

En tanto, en redes sociales se multiplican los mensajes de pesar y condolencias hacia su familia, al tiempo que vecinos reclaman el esclarecimiento del hecho y solicitan a las autoridades la revisión de las cámaras de seguridad para determinar con precisión lo ocurrido.

