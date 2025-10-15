Extraditaron a ciudadana boliviana con pedido de captura por estafas en Mar del Tuyú

Francisco Díaz
mujer estafadora mdt

Luego de permanecer casi nueve años prófuga, una mujer de 63 años, de nacionalidad boliviana, fue extraditada a la Argentina por su presunta participación en una maniobra de fraude inmobiliario cometida en la localidad de Mar del Tuyú, Partido de La Costa.

El caso se remonta a 2016, cuando la imputada —junto a una escribana y otra mujer que se hacía pasar por apoderada— habría utilizado documentación apócrifa y un poder general falso para transferir tres lotes ubicados en San Bernardo. La operación fue inscripta en el Registro N° 9 de la zona, donde se detectaron omisiones internas que facilitaron la maniobra.
Por estos hechos, las involucradas enfrentan cargos por estafa agravada y falsificación ideológica y material de instrumento público.

El Banco Provincia impulsa plazos fijos al 48% para su billetera Cuenta DNI
Mirá también:

El Banco Provincia impulsa plazos fijos al 48% para su billetera Cuenta DNI

En octubre de 2018, la acusada abandonó el país por el paso fronterizo Salvador Mazza – Yacuiba, rumbo a Bolivia. Ante su fuga, el Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata solicitó una alerta roja de Interpol, que permitió su localización y posterior detención.

Tras un extenso proceso de cooperación judicial entre la justicia argentina, Interpol y autoridades bolivianas, en los últimos días se concretó su traslado al país, donde ya se encuentra bajo custodia judicial en Buenos Aires y a disposición del tribunal que lleva adelante la causa.

Este caso expone la complejidad de los fraudes inmobiliarios en la región costera bonaerense y pone en evidencia los desafíos que enfrenta la justicia argentina en los procesos internacionales de captura y extradición, donde la coordinación y el tiempo resultan factores clave.

La inflación de septiembre subió a 2,1% y acumula 22% en 2025 según el INDEC
Mirá también:

La inflación de septiembre subió a 2,1% y acumula 22% en 2025 según el INDEC
ETIQUETAS
Compartir este artículo
agradavle on sol
Tras las lluvias del finde, vuelve el buen tiempo a la provincia de Buenos Aires
Provincia
Wegovy argentina precio
Wegovy en Argentina: Todo lo que tenés que saber sobre la inyección para bajar de peso
Nacionales Salud y Belleza
araña del vanano
Preocupación por la posible aparición de una de las arañas más venenosas del mundo
Provincia
La Libertad Avanza lidera encuesta de cara a las elecciones en Buenos Aires este 7 de septiembre
Elecciones 2025: El pulso de las encuestas en la recta final y el factor Provincia de Buenos Aires
Nacionales Provincia
feriado en la costa
Unas 100 mil personas visitaron el Partido de La Costa durante el fin de semana largo de octubre
La Costa
feriados
Se viene un nuevo fin de semana extralargo: ¿Cuándo será?
Nacionales
Conmoción en Dolores: hallaron sin vida a un hombre y su hijo dentro de su vivienda
Dolores

Más leídas