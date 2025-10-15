Extraditaron a ciudadana boliviana con pedido de captura por estafas en Mar del Tuyú

Luego de permanecer casi nueve años prófuga, una mujer de 63 años, de nacionalidad boliviana, fue extraditada a la Argentina por su presunta participación en una maniobra de fraude inmobiliario cometida en la localidad de Mar del Tuyú, Partido de La Costa.

El caso se remonta a 2016, cuando la imputada —junto a una escribana y otra mujer que se hacía pasar por apoderada— habría utilizado documentación apócrifa y un poder general falso para transferir tres lotes ubicados en San Bernardo. La operación fue inscripta en el Registro N° 9 de la zona, donde se detectaron omisiones internas que facilitaron la maniobra.

Por estos hechos, las involucradas enfrentan cargos por estafa agravada y falsificación ideológica y material de instrumento público.

En octubre de 2018, la acusada abandonó el país por el paso fronterizo Salvador Mazza – Yacuiba, rumbo a Bolivia. Ante su fuga, el Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata solicitó una alerta roja de Interpol, que permitió su localización y posterior detención.

Tras un extenso proceso de cooperación judicial entre la justicia argentina, Interpol y autoridades bolivianas, en los últimos días se concretó su traslado al país, donde ya se encuentra bajo custodia judicial en Buenos Aires y a disposición del tribunal que lleva adelante la causa.

Este caso expone la complejidad de los fraudes inmobiliarios en la región costera bonaerense y pone en evidencia los desafíos que enfrenta la justicia argentina en los procesos internacionales de captura y extradición, donde la coordinación y el tiempo resultan factores clave.