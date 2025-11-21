Este viernes 21, aprovechá los descuentos de Cuenta DNI del Banco Provincia

El Banco Provincia anunció la disponibilidad de importantes beneficios a través de su billetera virtual Cuenta DNI para el viernes 21 de noviembre. Los usuarios podrán disfrutar de descuentos que alcanzan hasta un 40% en ferias y mercados, así como también promociones en supermercados y comercios de barrio.
Beneficios de Cuenta DNI para el 21 de noviembre
Durante esta jornada, los descuentos disponibles son:
- Changomás: 20% de ahorro sin tope y con devolución inmediata.
- Comercios de barrio: 20% de ahorro con un tope de reintegro de $4.000 por semana, por persona.
- Universidades: 40% de ahorro con un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana, por persona.
- Casa Silvia: 20% de descuento sin tope en productos para el hogar, tecnología y muebles.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro con un tope de reintegro de $6.000 por semana, por persona.
- Tarjeteá en comercios adheridos: Pagos en 3 cuotas sin interés utilizando la app Cuenta DNI.
Otras promociones destacadas de noviembre
Los usuarios de la Cuenta DNI también pueden acceder a otras promociones significativas durante el mes de noviembre, que son valoradas especialmente en el contexto actual:
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por viernes, alcanzable con $20.000 en consumos.
- Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con un tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos, con un tope de $6.000 por semana, equivalente a $15.000 en consumos.
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas, sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, también sin tope de reintegro.
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y/o Mastercard en comercios adheridos.