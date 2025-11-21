Este viernes 21, aprovechá los descuentos de Cuenta DNI del Banco Provincia

El Banco Provincia anunció la disponibilidad de importantes beneficios a través de su billetera virtual Cuenta DNI para el viernes 21 de noviembre. Los usuarios podrán disfrutar de descuentos que alcanzan hasta un 40% en ferias y mercados, así como también promociones en supermercados y comercios de barrio.

Beneficios de Cuenta DNI para el 21 de noviembre

Durante esta jornada, los descuentos disponibles son:

Changomás: 20% de ahorro sin tope y con devolución inmediata.

20% de ahorro sin tope y con devolución inmediata. Comercios de barrio: 20% de ahorro con un tope de reintegro de $4.000 por semana, por persona.

20% de ahorro con un tope de reintegro de por semana, por persona. Universidades: 40% de ahorro con un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana, por persona.

40% de ahorro con un tope de reintegro unificado de por semana, por persona. Casa Silvia: 20% de descuento sin tope en productos para el hogar, tecnología y muebles.

20% de descuento sin tope en productos para el hogar, tecnología y muebles. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro con un tope de reintegro de $6.000 por semana, por persona.

40% de ahorro con un tope de reintegro de por semana, por persona. Tarjeteá en comercios adheridos: Pagos en 3 cuotas sin interés utilizando la app Cuenta DNI.

Otras promociones destacadas de noviembre

Los usuarios de la Cuenta DNI también pueden acceder a otras promociones significativas durante el mes de noviembre, que son valoradas especialmente en el contexto actual: