Este viernes 21, aprovechá los descuentos de Cuenta DNI del Banco Provincia

Ignacio Hernández
descuentos cuenta dni nuevos

El Banco Provincia anunció la disponibilidad de importantes beneficios a través de su billetera virtual Cuenta DNI para el viernes 21 de noviembre. Los usuarios podrán disfrutar de descuentos que alcanzan hasta un 40% en ferias y mercados, así como también promociones en supermercados y comercios de barrio.

Beneficios de Cuenta DNI para el 21 de noviembre

Durante esta jornada, los descuentos disponibles son:

  • Changomás: 20% de ahorro sin tope y con devolución inmediata.
  • Comercios de barrio: 20% de ahorro con un tope de reintegro de $4.000 por semana, por persona.
  • Universidades: 40% de ahorro con un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana, por persona.
  • Casa Silvia: 20% de descuento sin tope en productos para el hogar, tecnología y muebles.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro con un tope de reintegro de $6.000 por semana, por persona.
  • Tarjeteá en comercios adheridos: Pagos en 3 cuotas sin interés utilizando la app Cuenta DNI.

Otras promociones destacadas de noviembre

Noviembre llega cargado de descuentos para bonaerenses con Cuenta DNI

Los usuarios de la Cuenta DNI también pueden acceder a otras promociones significativas durante el mes de noviembre, que son valoradas especialmente en el contexto actual:

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por viernes, alcanzable con $20.000 en consumos.
  • Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con un tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos.
  • Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos, con un tope de $6.000 por semana, equivalente a $15.000 en consumos.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas, sin tope de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, también sin tope de reintegro.
  • Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y/o Mastercard en comercios adheridos.
