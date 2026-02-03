Este año se realizará el juicio oral por el triple crimen de Chascomús ocurrido en 2023

Durante el corriente año 2026 se llevará adelante el juicio oral por el triple crimen que tuvo lugar el 29 de diciembre de 2023 en un establecimiento rural del partido de Chascomús, donde fueron asesinados Diego Reddy (42), María Eugenia Suárez (32) y Ignacio Reddy (12). El único acusado es Francisco Reddy, hijo y hermanastro de las víctimas, quien al momento del hecho tenía 21 años.

El debate comenzará el 10 de agosto de 2026 en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, que estará integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, el mismo cuerpo que tuvo a su cargo el resonante juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Francisco Reddy llegará al juicio sin haber prestado declaración. A lo largo de la etapa de instrucción fue citado en dos oportunidades a indagatoria, pero en ambas ocasiones optó por guardar silencio, una estrategia defensiva que, se presume, mantendrá durante el proceso oral.

La acusación está en manos del fiscal Jonatan Robert, quien imputó al acusado por homicidio calificado por el vínculo en relación con la muerte de su padre, homicidio agravado por alevosía por el asesinato de su madrastra y homicidio simple por el crimen de su hermanastro menor de edad.

Según la investigación, existen elementos probatorios relevantes que comprometen a Reddy. Entre ellos se encuentran vainas servidas de una escopeta secuestrada, huellas dactilares levantadas en el lugar del hecho y maniobras posteriores al crimen que indicarían un intento de simular un secuestro extorsivo, con el objetivo de confundir a los investigadores.

La reconstrucción de los hechos realizada por los peritos describe una secuencia de violencia extrema dentro del establecimiento rural.

De acuerdo a esa hipótesis, el acusado habría atacado primero a su madrastra en la vivienda principal, luego a su hermanastro en un galpón cercano y finalmente a su padre, a unos 200 metros de distancia. Todas las víctimas fueron asesinadas mediante disparos a corta distancia, en lo que los investigadores calificaron como una persecución dentro del predio rural.