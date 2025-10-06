Espert se baja en medio del escándalo: qué pasa ahora con la lista de LLA en Buenos Aires

La política bonaerense se vio sacudida por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Su decisión abre interrogantes sobre el futuro de la lista de La Libertad Avanza (LLA), el reemplazo y las boletas que ya están impresas.

La renuncia y el escándalo

Espert confirmó su salida con un mensaje en X en medio de la polémica por los 200.000 dólares que recibió del empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos. Aunque había ratificado su postulación tras reunirse con Milei, finalmente se bajó: “Demostraré mi inocencia en la Justicia, sin fueros ni privilegios”.

Qué dice la Ley Electoral

El artículo 7 del Código Electoral Nacional permite reemplazar a un candidato que renuncie antes de las elecciones. El sustituto debe ser del mismo género y respetar la paridad de género. La Justicia Electoral publica luego la lista actualizada.

El problema de las boletas

El plazo para modificar las boletas ya venció y la impresión está terminada. La Justicia confirmó que el nombre y la foto de Espert seguirán en las boletas, ya que no es posible reimprimirlas a semanas de los comicios.

Quién queda al frente de la lista

En los hechos, la nómina de LLA quedará encabezada por Diego Santilli, que ocupaba el segundo lugar, seguido por Karen Reichardt, propuesta por Milei. El partido presentará un reclamo ante la Cámara Nacional Electoral para formalizar el corrimiento sin modificar el material impreso.

Las razones de la salida

El caso de la transferencia de 200.000 dólares vinculada a Machado debilitó el respaldo político a Espert y aceleró su renuncia. Aunque seguirá figurando en las boletas, será otro dirigente quien ocupe el lugar si LLA logra la banca.