Las escuelas de verano en la Provincia de Buenos Aires: un refugio educativo para 220 mil chicos

Con la llegada del nuevo año, la Provincia de Buenos Aires puso en marcha una nueva edición de su programa educativo y social más importante del receso estival. Desde el pasado 2 de enero, las Escuelas Abiertas en Verano (EAV) abrieron sus puertas para recibir a más de 220.000 niños, niñas y adolescentes bonaerenses. La iniciativa, que se extenderá hasta el 30 de enero de 2026, busca garantizar no solo el derecho a la recreación, sino también la continuidad pedagógica y el servicio alimentario en un contexto económico desafiante.

Un despliegue territorial masivo

El programa se implementa en 1.724 sedes distribuidas a lo largo de los 135 distritos de la provincia, incluyendo 65 sedes en contextos de encierro. Este despliegue permite que las familias cuenten con un espacio de contención y aprendizaje cerca de sus hogares durante el mes de enero.

Según detallaron desde la Dirección General de Cultura y Educación, el objetivo central es sostener el vínculo con la escuela. Flavia Terigi, titular de la cartera educativa, destacó en el lanzamiento de la temporada: “Es una política que profundiza nuestra apuesta por garantizar derechos durante todo el ciclo educativo, ofreciendo espacios de aprendizaje, recreación y cuidado que fortalecen la igualdad de oportunidades”.

Actividades: mucho más que una colonia

A diferencia de una colonia de vacaciones tradicional, las Escuelas Abiertas en Verano combinan propuestas lúdicas con contenidos pedagógicos. Las jornadas son de 4 horas diarias (turno mañana o tarde) y ofrecen:

Prácticas acuáticas: En las sedes que cuentan con natatorios o convenios con clubes municipales.

En las sedes que cuentan con natatorios o convenios con clubes municipales. Deportes y recreación: Vóley, fútbol, handball y juegos cooperativos.

Vóley, fútbol, handball y juegos cooperativos. Arte y Cultura: Talleres de plástica, música y teatro.

Talleres de plástica, música y teatro. Educación Ambiental: Actividades de reciclaje y concientización sobre el cuidado del entorno.

Comedor escolar: un plato asegurado

Uno de los pilares fundamentales del programa en 2026 es la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE). En un momento donde el bolsillo aprieta, la Provincia garantiza que todos los inscriptos reciban:

Modalidad Prestación Solo Recreativa Desayuno o Merienda Jornada Completa / Comedor Desayuno/Merienda + Almuerzo

El menú de verano ha sido adaptado para ofrecer comidas más frescas y nutritivas, acordes a las altas temperaturas de enero.

¿Cómo anotar a tus hijos?

Si todavía no anotaste a los chicos, estás a tiempo. Aunque el programa ya comenzó, la inscripción permanece abierta durante todo el mes en la mayoría de los distritos, sujeta a la disponibilidad de cupos en cada sede.

Requisitos y pasos:

Acercate a la escuela sede más cercana a tu domicilio (suelen ser las escuelas primarias o polideportivos municipales).

Llevá el DNI original y fotocopia del niño/a y del adulto responsable.

del niño/a y del adulto responsable. Si el chico/a ya es alumno de la escuela pública, el trámite es simplificado.

Pueden inscribirse niños y niñas a partir de los 3 años cumplidos.

Para conocer el listado exacto de sedes en tu municipio, podés consultar en el Consejo Escolar local o visitar el portal de la Dirección de Cultura y Educación.