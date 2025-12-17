Escapada a General Belgrano: el pueblo bonaerense con termas y bosque encantado a 90 minutos de la capital

El calendario marca mediados de diciembre y el calor ya se instaló con fuerza en la ciudad. Con las fiestas encima y el cansancio acumulado del 2025, la necesidad de cortar la rutina se vuelve urgente. Si estás buscando un respiro sin tener que manejar horas hasta la costa, General Belgrano se posiciona como la opción estratégica de esta temporada: termas hidrotermales, un bosque de cuento y la tranquilidad del Río Salado, todo a menos de dos horas del Obelisco.

Acá te cuento todo lo que necesitás saber para organizar tu escapada hoy mismo, con datos actualizados para este verano 2026 que ya se palpita.

Cómo llegar: las mejores rutas para evitar el tránsito

Llegar a General Belgrano es sencillo y el viaje forma parte del disfrute, ya que atravesás paisajes puramente bonaerenses. Si salís desde la Ciudad de Buenos Aires, tenés dos opciones principales, dependiendo de tu ubicación de salida y el estado del tránsito:

Opción 1 (La más directa – RP 29): Tomá la Autopista Buenos Aires-La Plata y bajá en el ramal Gutiérrez hacia la Autovía 2. A la altura de El Pato , conectá con la Ruta Provincial 215 hacia Brandsen. Una vez ahí, agarrás la Ruta Provincial 29 , que es tranquila, está en buen estado y te deja directo en la entrada de la ciudad. Son unos 162 km en total.

Tomá la Autopista Buenos Aires-La Plata y bajá en el ramal Gutiérrez hacia la Autovía 2. A la altura de , conectá con la Ruta Provincial 215 hacia Brandsen. Una vez ahí, agarrás la , que es tranquila, está en buen estado y te deja directo en la entrada de la ciudad. Son unos 162 km en total. Opción 2 (Por Monte – RP 41): Salís por Autopista Ezeiza-Cañuelas y continuás por la Ruta Nacional 3 hasta San Miguel del Monte. Ahí empalmás con la Ruta Provincial 41 hacia el este. Es una alternativa ideal si querés evitar la zona de La Plata o si venís desde zona oeste.

Salís por Autopista Ezeiza-Cañuelas y continuás por la Ruta Nacional 3 hasta San Miguel del Monte. Ahí empalmás con la hacia el este. Es una alternativa ideal si querés evitar la zona de La Plata o si venís desde zona oeste. En micro: Si no vas en auto, desde la Terminal de Retiro operan empresas como Cóndor Estrella o Platabus, con servicios directos que tardan aproximadamente dos horas y media.

Relax y salud: Termas del Salado

Es el gran imán turístico de la zona y la razón por la que muchos eligen este destino. A diferencia de otros complejos termales de la provincia, Termas del Salado tiene una ventaja clave: su diseño integrado con la naturaleza a orillas del río.

Para este 17 de diciembre, el complejo ya funciona con su esquema de temporada alta. ¿Qué vas a encontrar?

Aguas de alta mineralización: Surgen a 965 metros de profundidad y a 41°C, aunque en las piletas se regulan entre 34°C y 40°C.

Surgen a 965 metros de profundidad y a 41°C, aunque en las piletas se regulan entre 34°C y 40°C. Piletas de verano: En esta época del año, se habilitan las piletas adicionales con agua natural fría (no termal), ideales para combatir las altas temperaturas de diciembre.

En esta época del año, se habilitan las piletas adicionales con agua natural fría (no termal), ideales para combatir las altas temperaturas de diciembre. Diseño ensamblado: Cuenta con una pileta cubierta y tres semicubiertas, lo que permite disfrutar del agua sin sufrir el sol directo del mediodía.

Dato de experto: El agua es rica en sodio, calcio y sulfatos, excelente para la recuperación muscular y el estrés. Si vas el fin de semana, tratá de llegar temprano (abren a las 10:00) para conseguir una buena ubicación en el parque.

El Bosque Encantado: un laberinto verde

A unos 13 kilómetros del centro, en el paraje Colonia El Salado, se esconde una joya que justifica el viaje por sí sola: el Bosque Encantado. No es un nombre de marketing; realmente tiene una atmósfera mágica.

Es una reserva natural de más de 23 hectáreas que antiguamente perteneció a la Estancia Santa Narcisa. Lo curioso de este lugar es la densidad y variedad de su vegetación: más de 50 especies arbóreas, muchas de ellas centenarias.

Senderos: Hay caminos sinuosos ideales para caminar en silencio y bajar revoluciones.

Hay caminos sinuosos ideales para caminar en silencio y bajar revoluciones. El Ginkgo Biloba: Prestá atención para encontrar este árbol milenario, una rareza en la zona.

Prestá atención para encontrar este árbol milenario, una rareza en la zona. Refugio natural: La entrada suele ser muy económica y es el lugar perfecto para la hora de la siesta cuando el sol pega fuerte en el pueblo.

Ver también: Escapadas económicas: Los pueblos más lindos de la Provincia de Buenos Aires

Cultura viva: un viaje al pasado del pueblo

Más allá de la naturaleza, el circuito cultural es una parada obligatoria para entender la identidad del lugar. La localidad es hogar del Museo Municipal Alfredo Enrique Múlgura, ubicado en una antigua casona preservada que resguarda con celo la memoria del pueblo y sus fundadores.

Es interesante destacar que, en el mismo espacio, se encuentra el Museo de las Estancias. Esta colección es una joya para los amantes de la historia rural, ya que reúne objetos, aperos y herramientas representativas de la vida de campo de la región, permitiendo visualizar cómo se forjó la economía y la vida cotidiana en estas tierras hace más de un siglo.

Dónde dormir y qué comer: opciones para todos los bolsillos

La infraestructura turística de General Belgrano creció mucho en este último año para adaptarse a la demanda de escapadas cortas. La oferta de alojamiento es versátil y se ajusta a todos los presupuestos: vas a encontrar desde hoteles confortables en el centro y cabañas o casas rurales con pileta para mayor privacidad, hasta campings bien equipados a la vera del río y alquiler de departamentos temporarios.

A la hora de comer, la gastronomía local no se queda atrás. La variedad es amplia: hay parrillas tradicionales donde el asado es protagonista, restaurantes con platos elaborados, pizzerías clásicas para la noche y, para la tarde, encantadoras casas de té y heladerías artesanales que son el broche de oro para el paseo.

Río Salado y Costanera

Si sos de los que prefieren el mate mirando el río, la costanera de General Belgrano fue renovada en los últimos años y está impecable. Se divide en zonas de compuertas.

Pesca: Si te gusta tirar la caña, el Salado es generoso. En esta época (verano), lo que más sale son carpas y bagres, aunque si tenés suerte podés clavar alguna lisa.

Si te gusta tirar la caña, el Salado es generoso. En esta época (verano), lo que más sale son carpas y bagres, aunque si tenés suerte podés clavar alguna lisa. Actividades: Podés alquilar kayaks o simplemente caminar por los senderos parquizados.

Hoja de ruta: Datos útiles para tu viaje

Para que no pierdas tiempo buscando, acá tenés la info clave para salir este fin de semana:

Dato Detalle Distancia de CABA 162 km (aprox. 1h 45m – 2h dependiendo del tránsito). Termas – Horario Generalmente de 10:00 a 18:00/19:00 hs (chequear feriados). Imperdible Atardecer en la “Compuerta 2”. Gastronomía Probá los fiambres y quesos de campo locales; son de primera.

Recomendación final: Diciembre es un mes de alta demanda por las despedidas de año. Si pensás quedarte a dormir, te sugiero buscar alojamiento hoy mismo, ya que la capacidad hotelera suele agotarse rápido los fines de semana previos a Navidad. Para información oficial sobre eventos municipales de fin de año, podés consultar el sitio de General Belgrano Turismo.