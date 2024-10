Error code 1017 en Disney Plus: Cómo solucionarlo y ver tus contenidos sin problemas

Si sos usuario de Disney Plus y te encontraste con el error code 1017, es posible que no puedas acceder a ciertos contenidos o funciones de la plataforma. Este error suele estar relacionado con problemas de conexión, conflictos de red o configuraciones en el dispositivo que estás usando. A continuación, te explicamos las causas comunes de este error y cómo podés resolverlo paso a paso para retomar el acceso a tus series y películas favoritas en Disney Plus.

¿Qué significa el error code 1017 en Disney Plus?

El error code 1017 en Disney Plus generalmente indica un problema de conexión entre el dispositivo y los servidores de la plataforma. Este error puede deberse a una red inestable, configuraciones de DNS incorrectas o problemas en la caché de la aplicación. Afecta tanto a usuarios en dispositivos móviles como en televisores inteligentes y consolas de videojuegos.

Soluciones para el error code 1017 en Disney Plus

Existen varias soluciones para resolver el error 1017 y restablecer la conexión con Disney Plus. A continuación, te detallamos los pasos a seguir.

1. Verificar la conexión a internet

Un problema de conexión débil o inestable puede causar el error code 1017. Asegurate de que tu red esté funcionando correctamente:

Reiniciá el módem o router : Apagá el dispositivo, esperá unos segundos y volvé a encenderlo.

: Apagá el dispositivo, esperá unos segundos y volvé a encenderlo. Probá la conexión en otro dispositivo : Intentá navegar en otro equipo para confirmar que la conexión a internet funciona correctamente.

: Intentá navegar en otro equipo para confirmar que la conexión a internet funciona correctamente. Conexión por cable (Ethernet): Si estás usando un televisor o consola de videojuegos, conectar el dispositivo al router con un cable Ethernet puede mejorar la estabilidad de la conexión.

2. Cambiar la configuración de DNS

Configurar manualmente el DNS puede resolver problemas de conectividad con Disney Plus. Este ajuste es especialmente útil si estás utilizando una red pública o compartida.

En un dispositivo Android, iOS o computadora, ingresá a los Ajustes de red .

. Cambiá el DNS a un servidor confiable, como el de Google (8.8.8.8 y 8.8.4.4) o Cloudflare (1.1.1.1).

Guardá los cambios y reiniciá el dispositivo para que los ajustes tengan efecto.

3. Limpiar la caché de la aplicación de Disney Plus

Una acumulación de datos en la caché de la aplicación puede causar conflictos y generar el error code 1017. Limpiar la caché puede mejorar el rendimiento de la app y resolver el problema.

En dispositivos Android, ingresá a Ajustes > Aplicaciones > Disney Plus > Almacenamiento y seleccioná “Limpiar caché”.

y seleccioná “Limpiar caché”. En dispositivos iOS, desinstalá y volvé a instalar la app para eliminar los datos almacenados.

4. Actualizar la aplicación de Disney Plus

El error code 1017 puede aparecer si la versión de la aplicación es antigua o no está actualizada. Asegurate de tener la última versión siguiendo estos pasos:

Ingresá a la tienda de aplicaciones (App Store, Google Play, etc.) y verificá si hay una actualización disponible.

Si encontrás una actualización, descargala para asegurarte de contar con la versión más reciente y corregir posibles errores.

Preguntas frecuentes sobre el error code 1017 en Disney Plus

¿Qué hago si el error code 1017 persiste después de probar las soluciones?

Si el error sigue apareciendo, es posible que exista un problema temporal en los servidores de Disney Plus. En ese caso, comunicate con el soporte de Disney Plus para recibir ayuda personalizada.

¿El error code 1017 se debe a restricciones de red?

En algunas redes públicas o de trabajo, pueden existir restricciones que bloqueen el acceso a Disney Plus. Verificá si tu red tiene configuraciones de seguridad que limiten el acceso a plataformas de streaming.

¿Puedo acceder a Disney Plus desde otro dispositivo mientras soluciono el error 1017?

Sí, si tenés otro dispositivo disponible, intentá acceder desde allí para descartar problemas específicos del equipo que estás usando.

Con estas soluciones, podés resolver el error code 1017 en Disney Plus y disfrutar de tus contenidos favoritos sin interrupciones.