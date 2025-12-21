Energía y gas: desde enero de 2026 se elimina la segmentación de tarifas y cambia el sistema de subsidios

En un contexto marcado por la preocupación por el costo de los servicios públicos y el ajuste en los ingresos familiares, distintas advertencias oficiales comenzaron a encender señales de alerta sobre cambios estructurales que impactarán en las facturas del hogar. Aunque la atención suele estar puesta en la coyuntura inmediata, algunas definiciones ya tienen fecha y prometen modificar el esquema vigente.

Advierten que desde enero de 2026 dejará de existir la segmentación de tarifas

Se advirtió que a partir de enero de 2026 se eliminará el sistema de segmentación de tarifas energéticas tal como funciona en la actualidad. El planteo se dio en el marco de una actividad solidaria de fin de año y puso el foco en los cambios que se avecinan en el esquema de subsidios.

El modelo vigente, basado en tres niveles de usuarios, dejará de aplicarse y será reemplazado por un sistema de subsidios focalizados, lo que modificará la forma en que se define qué hogares reciben asistencia del Estado en los servicios de energía y gas.

Cómo funciona hoy la segmentación de tarifas

El modelo vigente clasifica a los usuarios residenciales en tres categorías, según su nivel de ingresos y situación patrimonial:

Nivel 1 : hogares de ingresos altos, sin subsidios

: hogares de ingresos altos, sin subsidios Nivel 2 : hogares de ingresos bajos, con subsidio pleno

: hogares de ingresos bajos, con subsidio pleno Nivel 3: hogares de ingresos medios, con subsidio parcial

Este esquema permitió hasta ahora diferenciar el impacto tarifario, aunque con criterios generales que no siempre reflejan la realidad de cada familia.

El nuevo esquema de subsidio focalizado

El cambio implicará un giro en el criterio de asignación de subsidios, que dejará de basarse en categorías amplias. En su lugar, se aplicará un sistema que tendrá en cuenta variables más específicas.

Entre los puntos centrales del nuevo modelo se destacan:

evaluación del grupo familiar

análisis georreferenciado del domicilio

del domicilio especial consideración de zonas con condiciones climáticas adversas

división clara entre hogares subsidiados y no subsidiados

En regiones como la Patagonia, donde rige el régimen de zona fría, la ubicación geográfica tendrá un peso determinante en la definición del beneficio.