Encuestas en la provincia de Buenos Aires: duelo voto a voto entre peronismo y Libertad Avanza

Ignacio Hernández
Tensión política en Buenos Aires: LLA y kirchnerismo luchan por el relato a días de las elecciones

La Provincia de Buenos Aires vive una recta final electrizante de cara a las elecciones del domingo 7 de septiembre de 2025, con los últimos sondeos mostrando una carrera muy pareja entre Fuerza Patria (peronismo) y La Libertad Avanza (LLA).

Según Aresco, el peronismo se impondría con 36,7 % frente a 34,8 %, aunque la diferencia está dentro del margen de error. Al proyectar indecisos, la brecha se amplía: 41,7 % contra 39,5 %. Por su parte, la consultora Opinaia también refleja una leve ventaja para el PJ, mientras que DC Consultores muestra un escenario más favorable a Milei, con 61,3 % de imagen positiva frente a 38,7 % para el oficialismo.

La mayoría de los trabajos coinciden en un escenario muy parejo, donde la abstención podría definir el resultado. Además, el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (caso Spagnuolo) tuvo fuerte repercusión: el 94,5 % de los votantes conoce el tema, más del 70 % lo considera grave, aunque el 82,6 % afirma que no modificará su voto. De todas formas, el 51 % cree que el hecho daña la imagen del Gobierno.

En palabras del sociólogo Roberto Corne, tras este episodio el peronismo aparece fortalecido en los estudios más serios. A la vez, analistas internacionales advierten que la provincia será una prueba decisiva para medir la popularidad de Milei, con sondeos que, en su mayoría, exhiben una carrera al límite y ligera ventaja para el peronismo.

Resumen de las principales encuestas (últimos días)

ConsultoraProyección principal
ArescoPeronismo 36,7 % – LLA 34,8 % (con indecisos: 41,7 % vs. 39,5 %)
OpinaiaLeve ventaja para el peronismo
DC ConsultoresEscenario favorable a Milei (61,3 % vs. 38,7 %)
PromediosEmpate técnico; abstención como factor decisivo
