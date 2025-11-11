Encontraron sin vida el cuerpo de la mujer que era intensamente buscada en Necochea

El hallazgo del cuerpo sin vida de Débora Bulacio, de 38 años, ocurrido este martes a primeras horas de la tarde en la localidad bonaerense de Necochea, confirmó el peor de los desenlaces en una búsqueda que había comenzado durante el fin de semana.

La mujer había viajado a esa ciudad costera junto a su pareja, Ángel Gutiérrez, para acampar en la zona del Camping Miguel Lillo, donde fue vista por última vez. Horas más tarde, el hombre fue detenido, acusado de ser el autor del femicidio.

Fuentes judiciales informaron que el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa, luego de que personal policial detectara manchas de sangre en la carpa donde ambos habían pasado la noche. El hallazgo permitió confirmar la identidad de la víctima tras un intenso operativo de rastrillaje.

De acuerdo con las primeras pericias, el cuerpo no presentaba heridas punzantes, aunque sí mostraba signos de violencia. En las próximas horas se realizará la autopsia preliminar para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Minutos antes de las 15, los familiares de Débora fueron notificados en el lugar. La escena estuvo marcada por momentos de profunda conmoción, con gritos de desesperación y dolor al confirmarse la identidad de la víctima.

Los investigadores trabajan ahora en reconstruir el trayecto que habría realizado el presunto femicida hasta abandonar el cuerpo.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 20, encabezada por el fiscal Walter Pierrestegui, del Ministerio Público Fiscal de Necochea.