Empleos en bancos: BBVA y Macro abren vacantes híbridas y presenciales para octubre de 2025 ¿Cómo postularse?

Octubre de 2025 trae nuevas oportunidades laborales en el sector bancario, con propuestas para trabajar tanto de manera presencial como bajo esquemas híbridos que combinan oficina y home office. Las ofertas abarcan distintos perfiles profesionales, desde atención al cliente y análisis de datos hasta desarrollo tecnológico y cargos de liderazgo.

Vacantes disponibles en BBVA

Entre los puestos publicados por BBVA se destacan:

Analista Senior de Producto Digital – COMEX (Buenos Aires, híbrido)

(Buenos Aires, híbrido) Asesor Telefónico de Retención (Buenos Aires, híbrido)

(Buenos Aires, híbrido) Cajero/a | Sucursal 289 Río Tercero, Córdoba | Contrato temporal – 6 meses (Córdoba, presencial)

(Córdoba, presencial) Consultor/a de Negocios | Advisory Team (Buenos Aires, híbrido)

(Buenos Aires, híbrido) UX Content Designer (Buenos Aires, híbrido)

(Buenos Aires, híbrido) Gestor de Servicios Transaccionales – Neuquén (Neuquén, presencial)

(Neuquén, presencial) Desarrollador Back-End Sr (Buenos Aires, híbrido)

(Buenos Aires, híbrido) Pasantía – Córdoba (Córdoba, presencial)

(Córdoba, presencial) Asesor/a Comercial – Córdoba Capital (Córdoba, presencial)

La mayoría de estas vacantes son para incorporación inmediata y permiten la combinación de trabajo remoto y presencial según la posición.

Vacantes disponibles en Banco Macro

Banco Macro ofrece oportunidades para distintos niveles y especialidades:

Journey Owner – Provincia de Buenos Aires (Híbrido)

(Híbrido) Business Analyst – Provincia de Buenos Aires (Híbrido)

(Híbrido) Oficial Banca Empresas – Godoy Cruz, Mendoza (Presencial)

(Presencial) Analista Back Office – Money Market – Buenos Aires (Presencial)

(Presencial) Analista de Siniestros – Seguros (Buenos Aires, híbrido)

(Buenos Aires, híbrido) Gerente de Sucursal CABA (Buenos Aires, presencial)

(Buenos Aires, presencial) Analista Sr de Impuestos – Seguros (Buenos Aires, híbrido)

(Buenos Aires, híbrido) Abogado/a (Buenos Aires, híbrido)

(Buenos Aires, híbrido) Líder Comercial Cuyo – Mendoza (Presencial)

Cómo postularse a los empleos en bancos

Para postularte a las vacantes, seguí estos pasos:

Actualizá tu perfil de LinkedIn , incluyendo información personal, experiencia laboral y formación académica.

, incluyendo información personal, experiencia laboral y formación académica. Ingresá a los sitios oficiales de cada banco y buscá la sección “Empleos” o “Trabajá con nosotros”.

y buscá la sección “Empleos” o “Trabajá con nosotros”. Seleccioná la vacante que se ajuste a tus habilidades e intereses y hacé clic en el botón de postulación.

que se ajuste a tus habilidades e intereses y hacé clic en el botón de postulación. Adjuntá tu currículum en formato PDF o completá el formulario en línea que solicite cada banco.

en formato PDF o completá el formulario en línea que solicite cada banco. Esperá la respuesta del equipo de Recursos Humanos, que se pondrá en contacto por correo electrónico o teléfono si tu postulación avanza en el proceso.

Con estas opciones, los candidatos interesados pueden acceder a diversos perfiles laborales, ya sea que prefieran modalidad presencial, híbrida o roles temporales, facilitando su incorporación inmediata en el sector bancario.