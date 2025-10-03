Empleos en bancos: BBVA y Macro abren vacantes híbridas y presenciales para octubre de 2025 ¿Cómo postularse?

Denisse Helman
Banco Nación intensifica la lucha contra estafas virtuales y lanza campaña de concientización

Octubre de 2025 trae nuevas oportunidades laborales en el sector bancario, con propuestas para trabajar tanto de manera presencial como bajo esquemas híbridos que combinan oficina y home office. Las ofertas abarcan distintos perfiles profesionales, desde atención al cliente y análisis de datos hasta desarrollo tecnológico y cargos de liderazgo.

Vacantes disponibles en BBVA

Entre los puestos publicados por BBVA se destacan:

  • Analista Senior de Producto Digital – COMEX (Buenos Aires, híbrido)
  • Asesor Telefónico de Retención (Buenos Aires, híbrido)
  • Cajero/a | Sucursal 289 Río Tercero, Córdoba | Contrato temporal – 6 meses (Córdoba, presencial)
  • Consultor/a de Negocios | Advisory Team (Buenos Aires, híbrido)
  • UX Content Designer (Buenos Aires, híbrido)
  • Gestor de Servicios Transaccionales – Neuquén (Neuquén, presencial)
  • Desarrollador Back-End Sr (Buenos Aires, híbrido)
  • Pasantía – Córdoba (Córdoba, presencial)
  • Asesor/a Comercial – Córdoba Capital (Córdoba, presencial)

La mayoría de estas vacantes son para incorporación inmediata y permiten la combinación de trabajo remoto y presencial según la posición.

Vacantes disponibles en Banco Macro

Banco Macro ofrece oportunidades para distintos niveles y especialidades:

  • Journey Owner – Provincia de Buenos Aires (Híbrido)
  • Business Analyst – Provincia de Buenos Aires (Híbrido)
  • Oficial Banca Empresas – Godoy Cruz, Mendoza (Presencial)
  • Analista Back Office – Money Market – Buenos Aires (Presencial)
  • Analista de Siniestros – Seguros (Buenos Aires, híbrido)
  • Gerente de Sucursal CABA (Buenos Aires, presencial)
  • Analista Sr de Impuestos – Seguros (Buenos Aires, híbrido)
  • Abogado/a (Buenos Aires, híbrido)
  • Líder Comercial Cuyo – Mendoza (Presencial)

Cómo postularse a los empleos en bancos

Para postularte a las vacantes, seguí estos pasos:

  • Actualizá tu perfil de LinkedIn, incluyendo información personal, experiencia laboral y formación académica.
  • Ingresá a los sitios oficiales de cada banco y buscá la sección “Empleos” o “Trabajá con nosotros”.
  • Seleccioná la vacante que se ajuste a tus habilidades e intereses y hacé clic en el botón de postulación.
  • Adjuntá tu currículum en formato PDF o completá el formulario en línea que solicite cada banco.
  • Esperá la respuesta del equipo de Recursos Humanos, que se pondrá en contacto por correo electrónico o teléfono si tu postulación avanza en el proceso.

Con estas opciones, los candidatos interesados pueden acceder a diversos perfiles laborales, ya sea que prefieran modalidad presencial, híbrida o roles temporales, facilitando su incorporación inmediata en el sector bancario.

