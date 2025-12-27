Empleados de comercio: ¿Cuánto cobran en enero 2026 con la suma fija del último acuerdo paritario?

El inicio de 2026 llega con definiciones clave para uno de los gremios más numerosos del país. En un escenario de negociaciones salariales atravesadas por la inflación y la evolución del consumo, los trabajadores del sector comercio comienzan el año con cambios concretos en sus haberes, producto del acuerdo paritario más reciente.
Cómo es el último acuerdo paritario para empleados de comercio
El convenio firmado entre el gremio y las cámaras empresarias establece la continuidad de sumas fijas no remunerativas durante los primeros meses de 2026. Según el comunicado oficial:
Banco Nación y MODO: todos los descuentos y reintegros vigentes para ahorrar este fin de semana
- Se mantiene una suma no remunerativa de $60.000
- El pago se realiza en diciembre 2025, enero, febrero y marzo 2026
- Estas sumas se incorporarán a las escalas básicas en abril de 2026
Este esquema extiende un mecanismo que ya venía aplicándose durante el segundo semestre de 2025.
Qué pasa con la suma fija de $40.000 en 2026
Además del refuerzo de $60.000, el acuerdo también modifica el destino de otra suma previamente pactada:
- La suma de $40.000, que debía incorporarse al básico en enero 2026
- Se seguirá abonando como suma fija en enero, febrero y marzo
- Se integrará finalmente a las escalas salariales en abril de 2026
De esta manera, durante el primer trimestre del año los trabajadores perciben $100.000 adicionales por mes en concepto de sumas fijas.
Cuánto cobran los empleados de comercio en enero 2026, categoría por categoría
Con la suma fija de $40.000 + $60.000, los ingresos totales de enero 2026 quedan de la siguiente manera:
|Categoría
|Monto total enero 2026
|Maestranza A
|$1.155.795
|Maestranza B
|$1.158.852
|Maestranza C
|$1.169.560
|Administrativo A
|$1.167.268
|Administrativo B
|$1.171.860
|Administrativo C
|$1.176.448
|Administrativo D
|$1.190.218
|Administrativo E
|$1.201.690
|Administrativo F
|$1.218.519
|Cajeros A
|$1.171.091
|Cajeros B
|$1.176.448
|Cajeros C
|$1.183.333
|Auxiliar A
|$1.171.091
|Auxiliar B
|$1.178.740
|Auxiliar C
|$1.203.985
|Auxiliar especializado A
|$1.180.274
|Auxiliar especializado B
|$1.194.041
|Vendedor A
|$1.171.091
|Vendedor B
|$1.194.044
|Vendedor C
|$1.201.690
|Vendedor D
|$1.218.519
Estos montos reflejan el total mensual considerando las sumas fijas vigentes.
Cómo se pagan las sumas fijas durante el primer trimestre
El cronograma definido en el acuerdo paritario es el siguiente:
- Enero 2026: suma fija de $40.000 + suma fija de $60.000
- Febrero 2026: suma fija de $40.000 + suma fija de $60.000
- Marzo 2026: suma fija de $40.000 + suma fija de $60.000
- Abril 2026: las sumas se incorporan a las escalas básicas
Este mecanismo busca sostener el poder adquisitivo hasta la próxima revisión salarial.
Cuándo vuelven a negociar salarios en comercio
El acuerdo también deja abierta la instancia de revisión. Las partes se comprometieron a:
- Reunirse en marzo de 2026
- Analizar escalas básicas, sumas y porcentajes
- Evaluar el impacto de las variaciones económicas sobre los salarios
Esto habilita la posibilidad de nuevos ajustes a partir del segundo trimestre del año.
Beneficios turísticos para empleados de comercio en 2026
Además de los ingresos salariales, los trabajadores del sector cuentan con beneficios adicionales. A través del sindicato, pueden acceder a:
- Alojamiento a menor costo en hoteles propios del gremio
- Destinos turísticos en distintas provincias
- Opciones disponibles durante el verano y el resto del año
La información completa sobre destinos, servicios y disponibilidad se encuentra en el sitio oficial del SEC, y las consultas pueden realizarse a través de la Secretaría de Turismo del sindicato.