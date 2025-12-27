Empleados de comercio: ¿Cuánto cobran en enero 2026 con la suma fija del último acuerdo paritario?

Denisse Helman
El aumento de diciembre para empleados de comercio: ¿cuánto cobrarán con bono incluido?

El inicio de 2026 llega con definiciones clave para uno de los gremios más numerosos del país. En un escenario de negociaciones salariales atravesadas por la inflación y la evolución del consumo, los trabajadores del sector comercio comienzan el año con cambios concretos en sus haberes, producto del acuerdo paritario más reciente.

Cómo es el último acuerdo paritario para empleados de comercio

El convenio firmado entre el gremio y las cámaras empresarias establece la continuidad de sumas fijas no remunerativas durante los primeros meses de 2026. Según el comunicado oficial:

  • Se mantiene una suma no remunerativa de $60.000
  • El pago se realiza en diciembre 2025, enero, febrero y marzo 2026
  • Estas sumas se incorporarán a las escalas básicas en abril de 2026

Este esquema extiende un mecanismo que ya venía aplicándose durante el segundo semestre de 2025.

Qué pasa con la suma fija de $40.000 en 2026

Además del refuerzo de $60.000, el acuerdo también modifica el destino de otra suma previamente pactada:

  • La suma de $40.000, que debía incorporarse al básico en enero 2026
  • Se seguirá abonando como suma fija en enero, febrero y marzo
  • Se integrará finalmente a las escalas salariales en abril de 2026

De esta manera, durante el primer trimestre del año los trabajadores perciben $100.000 adicionales por mes en concepto de sumas fijas.

Cuánto cobran los empleados de comercio en enero 2026, categoría por categoría

Con la suma fija de $40.000 + $60.000, los ingresos totales de enero 2026 quedan de la siguiente manera:

CategoríaMonto total enero 2026
Maestranza A$1.155.795
Maestranza B$1.158.852
Maestranza C$1.169.560
Administrativo A$1.167.268
Administrativo B$1.171.860
Administrativo C$1.176.448
Administrativo D$1.190.218
Administrativo E$1.201.690
Administrativo F$1.218.519
Cajeros A$1.171.091
Cajeros B$1.176.448
Cajeros C$1.183.333
Auxiliar A$1.171.091
Auxiliar B$1.178.740
Auxiliar C$1.203.985
Auxiliar especializado A$1.180.274
Auxiliar especializado B$1.194.041
Vendedor A$1.171.091
Vendedor B$1.194.044
Vendedor C$1.201.690
Vendedor D$1.218.519

Estos montos reflejan el total mensual considerando las sumas fijas vigentes.

Cómo se pagan las sumas fijas durante el primer trimestre

El cronograma definido en el acuerdo paritario es el siguiente:

  • Enero 2026: suma fija de $40.000 + suma fija de $60.000
  • Febrero 2026: suma fija de $40.000 + suma fija de $60.000
  • Marzo 2026: suma fija de $40.000 + suma fija de $60.000
  • Abril 2026: las sumas se incorporan a las escalas básicas

Este mecanismo busca sostener el poder adquisitivo hasta la próxima revisión salarial.

Cuándo vuelven a negociar salarios en comercio

El acuerdo también deja abierta la instancia de revisión. Las partes se comprometieron a:

  • Reunirse en marzo de 2026
  • Analizar escalas básicas, sumas y porcentajes
  • Evaluar el impacto de las variaciones económicas sobre los salarios

Esto habilita la posibilidad de nuevos ajustes a partir del segundo trimestre del año.

Beneficios turísticos para empleados de comercio en 2026

Además de los ingresos salariales, los trabajadores del sector cuentan con beneficios adicionales. A través del sindicato, pueden acceder a:

  • Alojamiento a menor costo en hoteles propios del gremio
  • Destinos turísticos en distintas provincias
  • Opciones disponibles durante el verano y el resto del año

La información completa sobre destinos, servicios y disponibilidad se encuentra en el sitio oficial del SEC, y las consultas pueden realizarse a través de la Secretaría de Turismo del sindicato.

Más leídas