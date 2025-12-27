Empleados de comercio: ¿Cuánto cobran en enero 2026 con la suma fija del último acuerdo paritario?

El inicio de 2026 llega con definiciones clave para uno de los gremios más numerosos del país. En un escenario de negociaciones salariales atravesadas por la inflación y la evolución del consumo, los trabajadores del sector comercio comienzan el año con cambios concretos en sus haberes, producto del acuerdo paritario más reciente.

Cómo es el último acuerdo paritario para empleados de comercio

El convenio firmado entre el gremio y las cámaras empresarias establece la continuidad de sumas fijas no remunerativas durante los primeros meses de 2026. Según el comunicado oficial:

Se mantiene una suma no remunerativa de $60.000

El pago se realiza en diciembre 2025, enero, febrero y marzo 2026

Estas sumas se incorporarán a las escalas básicas en abril de 2026

Este esquema extiende un mecanismo que ya venía aplicándose durante el segundo semestre de 2025.

Qué pasa con la suma fija de $40.000 en 2026

Además del refuerzo de $60.000, el acuerdo también modifica el destino de otra suma previamente pactada:

La suma de $40.000 , que debía incorporarse al básico en enero 2026

, que debía incorporarse al básico en enero 2026 Se seguirá abonando como suma fija en enero, febrero y marzo

Se integrará finalmente a las escalas salariales en abril de 2026

De esta manera, durante el primer trimestre del año los trabajadores perciben $100.000 adicionales por mes en concepto de sumas fijas.

Cuánto cobran los empleados de comercio en enero 2026, categoría por categoría

Con la suma fija de $40.000 + $60.000, los ingresos totales de enero 2026 quedan de la siguiente manera:

Categoría Monto total enero 2026 Maestranza A $1.155.795 Maestranza B $1.158.852 Maestranza C $1.169.560 Administrativo A $1.167.268 Administrativo B $1.171.860 Administrativo C $1.176.448 Administrativo D $1.190.218 Administrativo E $1.201.690 Administrativo F $1.218.519 Cajeros A $1.171.091 Cajeros B $1.176.448 Cajeros C $1.183.333 Auxiliar A $1.171.091 Auxiliar B $1.178.740 Auxiliar C $1.203.985 Auxiliar especializado A $1.180.274 Auxiliar especializado B $1.194.041 Vendedor A $1.171.091 Vendedor B $1.194.044 Vendedor C $1.201.690 Vendedor D $1.218.519

Estos montos reflejan el total mensual considerando las sumas fijas vigentes.

Cómo se pagan las sumas fijas durante el primer trimestre

El cronograma definido en el acuerdo paritario es el siguiente:

Enero 2026 : suma fija de $40.000 + suma fija de $60.000

: suma fija de $40.000 + suma fija de $60.000 Febrero 2026 : suma fija de $40.000 + suma fija de $60.000

: suma fija de $40.000 + suma fija de $60.000 Marzo 2026 : suma fija de $40.000 + suma fija de $60.000

: suma fija de $40.000 + suma fija de $60.000 Abril 2026: las sumas se incorporan a las escalas básicas

Este mecanismo busca sostener el poder adquisitivo hasta la próxima revisión salarial.

Cuándo vuelven a negociar salarios en comercio

El acuerdo también deja abierta la instancia de revisión. Las partes se comprometieron a:

Reunirse en marzo de 2026

Analizar escalas básicas, sumas y porcentajes

Evaluar el impacto de las variaciones económicas sobre los salarios

Esto habilita la posibilidad de nuevos ajustes a partir del segundo trimestre del año.

Beneficios turísticos para empleados de comercio en 2026

Además de los ingresos salariales, los trabajadores del sector cuentan con beneficios adicionales. A través del sindicato, pueden acceder a:

Alojamiento a menor costo en hoteles propios del gremio

en hoteles propios del gremio Destinos turísticos en distintas provincias

Opciones disponibles durante el verano y el resto del año

La información completa sobre destinos, servicios y disponibilidad se encuentra en el sitio oficial del SEC, y las consultas pueden realizarse a través de la Secretaría de Turismo del sindicato.