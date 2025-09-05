Empleados bancarios celebran salario récord en septiembre: ¿En cuánto quedó el básico?

En septiembre de 2025, los empleados bancarios reciben una actualización salarial que los posiciona nuevamente entre los mejor pagos del país. El acuerdo paritario alcanzado en julio establece un ingreso mínimo garantizado de $1.872.937,28 brutos, que incluye tanto el salario básico como un adicional.

¿Cuánto gana un bancario en septiembre de 2025?

El nuevo piso salarial se desglosa de la siguiente manera:

Básico : $1.807.619,92

: $1.807.619,92 Adicional ROE (participación en las ganancias) : $65.317,36

: $65.317,36 Total bruto garantizado: $1.872.937,28

Esto garantiza que ningún trabajador bancario perciba menos de $1,87 millones brutos en su recibo de sueldo, independientemente de si está en el sector público o privado.

Beneficios y adicionales que aumentan el salario

Además del monto base, los empleados bancarios acceden a una serie de beneficios que, en muchos casos, permiten que los ingresos mensuales superen los $2 millones brutos.

¿Qué es el ROE y cómo afecta a los salarios?

El adicional por participación en las ganancias (ROE), fijado en $65.317,36 para septiembre, es un refuerzo que se otorga de manera uniforme a todos los trabajadores, sin tener en cuenta la categoría o antigüedad. Su cálculo depende de los resultados del sector bancario.

El salario bancario se posiciona como uno de los más altos del país

Con esta reciente actualización, la actividad bancaria se reafirma como una de las más remuneradas en Argentina. El nuevo sueldo mínimo anual para los empleados bancarios supera los $2 millones brutos, muy por encima de la media del mercado laboral en el país.