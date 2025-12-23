Emiten alerta naranja para once municipios por la presencia de cianobacterias

Debido a las altas temperaturas registradas en los últimos días y la falta de viento, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha emitido una alerta naranja para once municipios por la presencia de cianobacterias (organismos que pueden ser tóxicos para humanos y mascotas), lo que obliga a extremar las precauciones durante las actividades recreativas de cara a la Navidad.

Según la última actualización del sistema de monitoreo, los municipios que presentan Riesgo Medio (Alerta Naranja) son: Avellaneda Balcarce Chascomús General Madariaga General Pinto La Plata Lezama (especialmente en la zona de lagunas) Lobos Monte Hermoso Rivadavia Trenque Lauquen (Laguna Hinojo)

Por el momento, no se registran municipios en Alerta Roja (riesgo alto), pero la situación es dinámica y se monitorea hora tras hora.

¿Qué significa la Alerta Naranja?

En estos puntos se ha observado una acumulación de cianobacterias que le dan al agua un color verde brillante en la superficie y en la arena.

Las recomendaciones oficiales son:

Evitar el contacto: No bañarse en las zonas donde se vean manchas verdes.

Mascotas fuera del agua: Mantener a perros y gatos alejados, ya que pueden sufrir intoxicaciones graves al lamerse el pelaje tras entrar en contacto con el agua.

Higiene: En caso de entrar al agua accidentalmente, lavarse inmediatamente con agua limpia y jabón. Shutterstock

Síntomas de intoxicación

Las autoridades sanitarias advierten que la exposición a estas toxinas puede causar:

Erupciones cutáneas e irritación de ojos/oídos.

Dolor de estómago y náuseas si se ingiere agua. En casos más severos, daño hepático o neurológico.