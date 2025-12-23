Tormentas intensas en camino: rige alerta amarilla en la Provincia

Francisco Díaz
alerta tormenta navidad

El SMN mantiene alerta meteorológica de nivel amarillo para varios distritos bonaerenses durante la noche de este martes 23 de diciembre, por tormentas de variada intensidad que afectarán la Provincia de Buenos Aires.

¿Qué se espera?

El área estará afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas condiciones pueden incluir:

  • Frecuente actividad eléctrica
  • Granizo ocasional Abundante agua en cortos períodos
  • Ráfagas que pueden alcanzar hasta 80 km/h
  • Precipitaciones acumuladas entre 30 y 60 mm, que podrían superarse puntualmente en zonas más afectadas durante la noche.

Riesgos principales

Circulación afectada: fuertes ráfagas y agua pueden complicar la circulación en rutas y calles.
Caída de granizo y actividad eléctrica: especialmente en zonas donde las tormentas se intensifiquen.
Inundaciones rápidas: debido a la intensa lluvia en cortos períodos.

Recomendaciones del SMN

Evitar salir si no es necesario.
No sacar la basura.
Cerrar puertas y ventanas.
Asegurar objetos sueltos en el exterior.
Buscar refugio en caso de tormenta.

Vigencia: especial atención durante la noche de hoy, martes 23 de diciembre y madrugada de mañana, miércoles 24.

