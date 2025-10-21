Emiten alerta amarilla por tormentas en gran parte de la Provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas que afectará durante la tarde y noche de este martes a gran parte de la provincia de Buenos Aires.

Según el reporte, las tormentas podrán estar acompañadas por:

Abundante caída de agua en cortos períodos (20 a 40 mm, pudiendo superarse)

(20 a 40 mm, pudiendo superarse) Ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h

que podrían alcanzar los Frecuente actividad eléctrica y posible caída de granizo

El aviso abarca a numerosos distritos del centro y sur bonaerense, entre ellos Olavarría, Azul, Bolívar, Saladillo, Las Flores, Tandil, Rauch, Ayacucho, General Alvarado, Necochea, Lobería, Balcarce, entre otros.

Desde la Subsecretaría de Emergencias bonaerense recordaron la importancia de seguir las recomendaciones de los municipios y organismos oficiales, evitar circular durante tormentas fuertes y no refugiarse bajo árboles ni postes.

🔗 Más información actualizada en: www.smn.gob.ar/alertas